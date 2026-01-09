Сделала 12 провальных ЭКО, бросила актёрский вуз и открыла России тяжёлый люкс: как живёт первый главред Vogue Russia Алёна Долецкая?
Имя Алёны Долецкой уже несколько десятилетий занимает особое место в российском медиапространстве. Она стала человеком, который не просто привёз в Россию западный глянец, но сумел адаптировать его под отечественный культурный контекст, сделав моду частью интеллектуального разговора. Как карьера журналистки началась с актёрского вуза, почему она не вышла замуж и не родила детей, и чем занимается сейчас – в материале «Радио 1».
Детство и семья Алёны Долецкой
Алена Станиславовна Долецкая родилась 10 января 1955 года в Москве. Она выросла в интеллигентной и образованной семье: отец, Станислав Яковлевич, был детским хирургом и учёным, мать, Кира Владимировна, — врачом-онкологом. В семье царила атмосфера дисциплины и уважения к знаниям, что во многом сформировало характер будущей журналистки.
С ранних лет Алена была окружена книгами, разговорами о культуре и искусстве. Немалое влияние оказали и зарубежные поездки отца: из них он привозил журналы Vogue и National Geographic, которые стали для дочери настоящим окном в другой мир — визуальный, эстетический и свободный.
Образование и первые шаги
После школы Долецкая недолго колебалась между медициной и искусством. По совету отца она отказалась от врачебной карьеры и выбрала гуманитарное направление. Некоторое время училась в Школе-студии МХАТ, но вскоре поняла, что ее интерес лежит в иной плоскости, и поступила на филологический факультет МГУ.
В университете Алена выделялась не только академическими успехами, но и стилем — как внешним, так и интеллектуальным. Она окончила МГУ с отличием, защитила кандидатскую диссертацию по сравнительной риторике и некоторое время преподавала, параллельно занимаясь переводами англоязычной литературы, в том числе произведений Уильяма Фолкнера и Рэя Брэдбери.
Путь Алёны Долецкой в журналистику
Поворот к медиа произошел постепенно. Долецкая работала консультантом в международных компаниях, сотрудничала с BBC, RTL Television, Британским советом, занималась PR и культурными проектами. Этот опыт дал ей понимание того, как функционируют крупные медиа и международные бренды.
В 1998 году Алене Долецкой предложили возглавить российскую версию журнала Vogue. Для страны, где глянцевая журналистика только формировалась, это было событие исторического масштаба. Долецкая стала первым главным редактором Vogue Russia.
Эпоха Vogue
Под руководством Долецкой журнал быстро превратился во флагман индустрии. Vogue знакомил читателей с мировыми дизайнерами, фотографами, моделями и трендами в эпоху, когда интернет еще не стал частью повседневности. При этом издание не ограничивалось модой — в нем появлялись материалы о культуре, кино, архитектуре и искусстве.
За 12 лет работы Алена выпустила 144 номера журнала. Этот период совпал с непростыми личными обстоятельствами, и работа стала для нее точкой опоры и способом сохранить внутреннее равновесие.
В 2010 году Долецкая покинула Vogue, завершив целую эпоху в истории российского глянца.
Новые проекты
После ухода из Vogue Алена не исчезла из медиаполя. Она возглавила российскую и немецкую версии журнала Andy Warhol’s Interview, участвовала в проекте «Сноб», запустила авторские программы на телевидении, читала лекции и активно работала как медиаменеджер.
В 2018 году Долецкая основала креативное агентство AsD, занималась перезапуском изданий и консультировала культурные институции. Она также стала автором нескольких книг — кулинарных и автобиографических, в которых соединились ирония, жизненный опыт и наблюдательность.
Личная жизнь Алёны Долецкой
Личную жизнь Алена Долецкая всегда старалась держать вне публичного обсуждения. Известно, что она была замужем, пережила тяжелые утраты и позже предпочла не афишировать свои отношения. Детей у нее нет, но она не раз говорила, что реализовала себя в профессии и в работе с людьми.
Долецкая призналась, что, несмотря на многочисленные выкидыши и 12 неудачных процедур ЭКО, ей сложно было принять факт, что она не сможет стать матерью. Однако найти утешение ей всё же удалось после общения с монахами буддистского монастыря. Они поведали журналистке, что взамен «небеса дали другой дар».
Журналистка активно поддерживает благотворительные инициативы, помогает детским учреждениям и медицинским проектам.
Алена Долецкая сегодня
Сегодня Алена Долецкая остается заметной фигурой в культурной и медийной среде. Она дает интервью, участвует в дискуссиях, пишет, занимается кураторскими и общественными проектами. Ее позиция по многим вопросам может вызывать споры, но неизменно одно — она по-прежнему говорит от собственного имени и не подстраивается под конъюнктуру.