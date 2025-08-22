Изменил жене, ушел из «Спартака» и уехал в Турцию: Артему Дзюбе 37 лет, самые громкие скандалы футболиста
Артем Дзюба — один из самых ярких и противоречивых футболистов в истории российского футбола. За свою карьеру он прошёл путь от воспитанника «Спартака» до рекордсмена по забитым голам, становился чемпионом страны, переживал скандалы и громкие конфликты. 22 августа ему исполняется 37 лет. О его биографии и громких скандалах расскажет «Радио 1».
Биография Артема Дзюбы: ранние годы и семьяАртем Сергеевич Дзюба родился 22 августа 1988 года в Москве. Его отец, Сергей Владимирович, работал в милиции и увлекался футболом на любительском уровне. Мать, Светлана Александровна, трудилась продавцом в магазине, позже стала заместителем директора. В семье также растет младшая сестра футболиста — Ольга (1992 года рождения).
С детства Артем проявлял интерес к футболу. Родители планировали отдать сына в хоккей, но из-за высокой стоимости экипировки остановились на футболе. В восемь лет Дзюба поступил в академию московского «Спартака».
Начало карьеры Дзюбы в «Спартаке»В 2005 году 17-летний Дзюба был переведен во взрослую команду. Дебютировал в основном составе 2 июля 2006 года в матче против «Урала». Первый гол за клуб нападающий забил в феврале 2007 года в игре с «Томью». В сезоне 2007 года Дзюба также отметился дебютным мячом в еврокубках — в матче Кубка УЕФА против «Тулузы». Вместе со «Спартаком» он завоевал серебро чемпионата России. Однако закрепиться в основе у форварда не получалось. В 2008–2009 годах он забил лишь восемь голов и имел напряженные отношения с главным тренером Валерием Карпиным.
Аренда в «Томи» и первый скандалЛетом 2009-го Дзюба отправился в аренду в «Томь». По одной из версий, это было связано с инцидентом на сборах: у полузащитника Владимира Быстрова пропала крупная сумма денег, и часть из них позже нашли у Дзюбы. Сам футболист настаивал, что его подставили. За два сезона в «Томи» Дзюба провел 35 матчей и забил 14 голов.
В 2011 году вернулся в «Спартак» и в сезоне 2011/12 отметился 14 мячами, а также впервые вышел на поле с капитанской повязкой. Но следующий год оказался неудачным: всего четыре гола и громкая фраза в адрес тренера Унаи Эмери.
«Ростов» и первый трофейВ 2013 году Дзюба ушел в аренду в «Ростов», где забил 19 мячей за сезон. Именно с этой командой он выиграл первый трофей в карьере — Кубок России (2014). Несмотря на успешный сезон, возвращение в «Спартак» снова не стало прорывом. Контракт с клубом он продлевать отказался и в июле 2015 года перешел в «Зенит» на правах свободного агента.
Успехи и падения в «Зените»Первый же сезон в Петербурге стал для Дзюбы одним из лучших. Он забил 23 гола, включая шесть мячей в Лиге чемпионов, и сделал 12 голевых передач. В 2016 году форвард оформил 100-й гол в карьере. Однако в дальнейшем результативность снизилась. В сезоне 2017/18 Дзюба забил всего один мяч и отправился в аренду в «Арсенал» Тула.
После чемпионата мира 2018 года он вернулся в «Зенит» и стал ключевым игроком: хет-трик в ворота минского «Динамо», чемпионство России (2019), а позже — звание лучшего бомбардира РПЛ два сезона подряд. Однако в ноябре 2020 года карьеру футболиста омрачил скандал: в сеть попало интимное видео с его участием. Дзюба лишился капитанской повязки и вызова в сборную.
Всего за «Зенит» он забил 108 мячей — больше, чем за все остальные клубы вместе. Летом 2022-го Дзюба перешел в турецкий «Адана Демирспор», но сыграл всего пять матчей и расторг контракт. Вскоре он подписал соглашение с московским «Локомотивом», за который забил 12 голов.
«Акрон» и сборная РоссииС сентября 2024 года Дзюба выступает за тольяттинский «Акрон». В марте 2025-го он побил рекорд Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола — 234 гола. В июне 2025 года продлил контракт с клубом.
За национальную сборную Дзюба дебютировал 11 ноября 2011 года в матче против Греции. Первый гол забил в 2014-м Лихтенштейну. В том же сопернике он оформил покер в отборе на Евро-2016. На чемпионате мира 2018 в России Дзюба стал одним из героев команды — три гола, два ассиста, ключевой мяч в ворота Испании в 1/8 финала.
После скандала 2020 года нападающего несколько лет не вызывали в сборную. Однако в марте 2025 года он вернулся и сразу стал лучшим бомбардиром национальной команды с 31 голом, вновь превзойдя Кержакова.
Скандалы и конфликты Артема Дзюбы
История с деньгами на сборах «Спартака»
На сборах московского «Спартака» в Австрии у полузащитника Владимира Быстрова пропали 23 тысячи рублей. Позже аналогичная сумма оказалась в карманах Артема Дзюбы. Этот эпизод стал поводом для его отправки в аренду в «Томь». Сам нападающий неоднократно утверждал, что его подставили.
«Скажем так, всё, что было сказано и написано — это ложь. Там очень темная история, меня подставили», — говорил Дзюба.
«Пусть говорит наш тренеришка!»: конфликт с Унаи Эмери
После разгромного поражения от «Динамо» (1:5) Артем резко высказался о главном тренере: «Да вон, пусть говорит наш тренеришка!». Речь шла об Унаи Эмери, который вскоре был уволен. Позже Дзюба принес извинения, но этот эпизод стал одним из первых публичных скандалов с его участием.
Разрыв со «Спартаком» и война с фанатами
После перехода в «Зенит» у Дзюбы начался открытый конфликт с болельщиками бывшего клуба. «Красно-белые» фанаты освистывали его при каждом выходе на поле. В ответ форвард назвал часть поклонников «сектантами», заявив, что они не заслуживают чемпионства.
Ситуация накалилась в ноябре 2017 года: во время матча «Спартак» — «Зенит» Дзюба, разминаясь у кромки, наступил на шарф «Спартака» и стоял на нём до тех пор, пока полузащитник Роман Зобнин не убрал его. Сам футболист позже уверял, что сделал это случайно.
Роман Дзюбы с Марией Орзул
Перед матчем отборочного турнира Евро-2016 против Черногории Дзюба покинул гостиницу, в которой остановились футболисты сборной. И все ради свидания с телеведущей Марией Орзул. В Сети появилось видео, на котором он целуется с ней, хотя уже три года был женат. Жена футболиста Кристина простила измену, а сам Дзюба позже называл эту историю «большим уроком», который изменил его взгляды на семью.
Интимные видео и скандал в сборной
В ноябре 2020 года в интернете появилось видео интимного характера с участием Дзюбы. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов исключил его из состава национальной команды, а в «Зените» его лишили капитанской повязки.
Спустя время футболист признал, что пережил сильное давление, но сумел вернуться на поле и продолжить карьеру.