Раскрыта шокирующая стоимость страховки Киркорова после падений и ожогов

22 августа 2025, 15:11

Стоимость страхования жизни Филиппа Киркорова оценили в 30 млн рублей

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @fkirkorov)

Жизнь Филиппа Киркорова могут застраховать на сумму 30 миллионов рублей. Об этом сообщает издание «Абзац».





Данное решение связано с рядом инцидентов во время недавних выступлений Киркорова. Сообщается, что в текущем году певец отказался от услуг страховой компании. Ранее, за последние десять лет, на страхование своей жизни он потратил около 90 миллионов рублей.



Финансовый эксперт Андрей Бархота отметил, что не многие страховые компании могут взяться за такого клиента.

«Поскольку у него регулярно случаются оказии, это будет влиять на условия договора. Плюс возраст у него тоже достаточно солидный. Даже если они решат предоставить ему договор, то ценник на услуги будет составлять не менее 30 миллионов в год», — рассказал эксперт.