Алёна Водонаева попала в объективы камер в объятиях Микки Рурка

Голливудский актёр Микки Рурк был замечен в компании Алёны Водонаевой
Алёна Водонаева (Фото: Instagram* / @mickey_rourke)

Встреча Алёны Водонаевой с голливудским актёром Микки Рурком во время её путешествия по США вызвала широкий резонанс в интернете.



Актёр явно проявлял симпатию к российской телеведущей, что не осталось незамеченным для поклонников обеих звёзд.

Во время поездки по Америке Водонаева неожиданно встретилась с Рурком, и в сети появились снимки, на которых он открыто выражает ей внимание. Эти кадры моментально стали поводом для обсуждения в соцсетях.

Позже актёр опубликовал пост в Instagram*, где отметил любовь Водонаевой к собакам, что лишь подогрело интерес публики и СМИ к их общению.

