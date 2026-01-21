Изменил жене, высказался про Малышеву и попал в ДТП: как складывается судьба Леонида Ярмольника и что он сказал об уехавших артистах?
Советский и российский актёр театра, кино и телевидения, продюсер, телеведущий и трёхкратный лауреат премии «Ника» Леонид Исаакович Ярмольник многие годы считается одной из самых заметных фигур отечественной культуры. Его поклонники привыкли к образу успешного и семейного человека, однако путь к этому статусу сопровождался творческими конфликтами, громкими скандалами и непростыми любовными сценами. 22 января Ярмольнику исполняется 72 года. О ссорах с коллегами, любовных драмах и ДТП с участием актера, — в материале «Радио 1».
Биография Леонида Ярмольника: ранние годы и выбор профессииЛеонид Исаакович родился 22 января 1954 года в посёлке Пограничный Приморского края. Отец служил в армии, из-за чего семья часто меняла города. Сначала Ярмольники жили в Овруче, затем перебрались во Львов, где прошло детство будущего артиста.
Учёба мальчику давалась легко, а после школы он ходил на дополнительные занятия: играл на аккордеоне и увлекался конькобежным спортом. Позже он обнаружил интерес и к сцене — драмкружок определил дальнейшую судьбу подростка.
Творческая натура проявлялась и внешне: длинные волосы и круглые очки принесли Леониду прозвище «Леннон» — за сходство со знаменитым музыкантом. К окончанию школы он уже точно понимал, кем хочет себя видеть.
Первые попытки в профессии и поступление в вузВпервые Ярмольник попробовал поступить в Ленинградский институт театра, музыки и кино, однако провалил экзамены. Год спустя попытка оказалась более удачной: абитуриента приняли в Щукинское театральное училище.
Студенческий период артист позже называл одним из самых счастливых в жизни. Он быстро обзавёлся друзьями, среди которых был Александр Абдулов. Наставником будущего актёра стал Юрий Катин-Ярцев.
Театр на Таганке и начало кинокарьерыПосле выпуска Ярмольник был распределён в Театр на Таганке, где ему сразу доверили роль в постановке «Мастер и Маргарита». Однако широкая публика запомнила не сценические, а экранные образы артиста.
В 1974 году он дебютировал в фильме «Ваши права?», а массовую популярность получил после ленты «Тот самый Мюнхгаузен», где сыграл сына барона. Фильм «Сыщик» окончательно закрепил образ Ярмольника у подростковой аудитории — жесты и манера героя Гнуса стали объектом школьных пародий.
Телевидение, эстрада и популярность 1980-хНастоящим прорывом стала миниатюра «Цыплёнок табака», показанная в программе «Вокруг смеха». Успех закрепили номера «Утюг» и «Включающийся торшер». Тонкий юмор и харизма позволили артисту в дальнейшем успешно работать ведущим и конферансье.
Ситуация изменилась после смены руководства в Театре на Таганке — новый главный режиссёр не проявил интереса к Ярмольнику, и актёр покинул коллектив после восьми лет службы. Без работы он, однако, не остался: гастролировал в США, снимался в комедиях и вёл концерты.
Триллеры 1990-х: радио, телевидение, экспедицииК началу 1990-х Ярмольник был уже медийной фигурой федерального масштаба. Он стал автором собственного радиошоу, а на телевидении вёл программы «Форт Боярд» и «Золотая лихорадка».
В конце десятилетия артист прославился ещё и как путешественник — вместе с Юрием Сенкевичем и Стасом Наминым он отправился в экспедицию через остров Пасхи.
Продюсерские работы, кинонаград и признание ЯрмольникаКинематографическая карьера развивалась параллельно. Особое значение имел фильм «Московские каникулы», где Ярмольник выступил одновременно как актёр и продюсер. Роль инвалида в картине «Барак» принесла ему престижную награду и Государственную премию из рук президента. Затем последовала «Ника» за образ дона Руматы в фильме «Трудно быть богом».
Помимо этого артист стал постоянным членом жюри КВН и проекта «Точь-в-точь». Работу в Клубе весёлых и находчивых он завершил в 2012 году — причинами стали разногласия с Александром Масляковым.
Почему Леонид Ярмольник отказался от наградПрофессиональная принципиальность стала одной из характерных черт Ярмольника. Общественное признание его привлекало больше, чем звания и регалии. Актёр отказался от присвоения почётных титулов и объяснял это личным выбором: он вспоминал, что Владимир Высоцкий, которого считал наставником, умер без официальных статусов.
«Мне было 40 лет, когда хотели дать заслуженного. Но жена сказала: "Если получишь — домой не приходи". Когда было 50, еще раз хотели вручить. Я отказался. У артиста должно быть имя, чтобы отличать его от других. И хорошо бы, чтобы были достойные гонорары, они с лихвой заменят титулы», — говорил он.Такая позиция вызывала разные оценки: одни считали Ярмольника гордецом, другие — уважаемым принципиальным человеком.
«Когда я был молодым, то народными артистами были Ульянов, Яковлев, Евстигнеев. Они какие-то другие народные. А сейчас каждый третий — народный артист. Лучше хорошая ставка», — заявил актер.
Конфликты с Леонидом ЯрмольникомНегативную репутацию артисту приносили и эпизоды с журналистами. Он сам рассказывал, что впервые разбил камеру фотографу ещё в 1980-е годы — из-за вмешательства в частную жизнь.
Громкий конфликт произошёл в 2007 году, когда после празднования дня рождения Ярмольник и Александр Абдулов попытались забрать у папарацци отснятые материалы. Пострадавший репортёр заявил о нападении, в то время как Ярмольник заверял, что драки не было.
«Ребята так крепко держали свои фотоаппараты, что когда мы попытались их отнять, они ими же себя немножко и ушибли, никто их не калечил», — вспоминал артист.В 2016 году новая история произошла после вечера у Аллы Пугачёвой. По его словам, как только он вышел из ресторана, журналисты сразу окружили его и начали задавать неуместные вопросы. В итоге репортёры заявили, что артист сломал им камеру, он же назвал ситуацию «самообороной».
Резкие заявления и критика телевидения
В последние годы актёр часто критично высказывался о современном телевидении. На вопрос, почему он почти не снимается, Ярмольник отвечал просто: рынок стал низкосортным, а моральные стандарты — расплывчатыми.
Он подчёркивал, что телеэфир превратился в площадку для обсуждения скандалов и частной жизни, что противоречит его убеждениям.
«Изменился язык, мораль. Ценз того, что можно, а что нельзя, упал ниже плинтуса. Сейчас показывают, кто с кем живет, кто что украл. В целом же телевидение стало отхожим местом, в которое стремятся, чтобы рылом посветить. Я так не хочу», — считает артист.
Сканд вокруг слов Елены Малышевой
В 2018 году Ярмольник оказался в центре громкой дискуссии после слов Елены Малышевой о том, что бездомных собак следует отстреливать. Артист, известный любовью к животным, резко осудил заявление, назвав его глупым и безрассудным.
ДТП и судебное разбирательство с ФСО
Одним из самых продолжительных конфликтов стал спор после ДТП 2016 года. Ярмольник столкнулся с автомобилем, принадлежащим Федеральной службе охраны. С актёра требовали почти 800 тысяч рублей за ремонт казённой машины. Он подал в суд, отстаивая свою правоту, и по итогам процесса сумма была снижена вдвое.
Личная жизнь Леонида Ярмольника: от закулисных романов до крепкого бракаВ Театре на Таганке будущему кинозвезде довелось пережить и первые творческие взлёты, и болезненные личные истории. Именно здесь Леонид Ярмольник впервые столкнулся с актрисой Зоей Пыльновой. Отношения оказались сложными с самого начала: Пыльнова была старше на семь лет и состояла в браке с Владимиром Ильиным.
Однако ни возраст, ни официальный статус не остановили чувства. Последствия оказались тяжёлыми — Пыльнова забеременела, но потеряла ребёнка.
«Для Пыльновой это стало трагедией, я тогда очень за неё переживала. Нужно было кесарево делать, но врачи не уследили. Уверена, Зоя стала бы потрясающей мамой», — рассказывала Елена Корнилова.После трагедии актриса прекратила связь с Ярмольником и вернулась к супругу.
Первая жена Ярмольника
Разрыв с Пыльновой стал для Ярмольника серьёзным испытанием. На фоне эмоционального кризиса он поспешно вступил в брак с девушкой из общей компании — Еленой Коневой. Знакомые артистов связывали этот союз не только с попыткой забыть прошлое, но и с более практичным мотивом — московской пропиской. Как бы то ни было, брак оказался непрочным и просуществовал недолго.
Настоящая любовь: встреча с Оксаной Афанасьевой
Свою главную любовь Ярмольник встретил позже — художника по костюмам Оксану Афанасьеву. Её имя уже было известно в театральной среде: в 18 лет девушка познакомилась с Владимиром Высоцким и долгие годы оставалась рядом с ним. Ее называли последней девушкой музыканта. После смерти барда Оксана переживала тяжёлый период, и лишь встреча с Ярмольником помогла ей вернуться к жизни.
Знакомство произошло почти случайно — сначала в фойе театра, затем в компании друзей на майских праздниках.
«На следующий же день после той первомайской посиделки я переехал к Ксюше. У меня был шикарный автомобиль "Жигули", я привез ее на нем домой и… просто остался там, как говорится, навеки поселился», — делился Леонид Исаакович.На тот момент Ярмольник всё ещё состоял в браке, и прежде чем строить новую семью, ему пришлось официально развестись. С Афанасьевой артист расписался лишь через полтора года, когда будущая новобрачная была уже на последних сроках беременности.
Первая церемония прошла скромно, в узком кругу друзей. Свидетелем стал близкий друг Александр Абдулов. Позднее супругам пришлось оформить формальный развод, чтобы решить юридические вопросы, связанные с продажей недвижимости семьи Ярмольника за рубежом. Вторая свадьба, напротив, стала масштабным торжеством и собрала множество гостей.
В 2014 году пресса обсуждала возможный роман Ярмольника с актрисой Викторией Романенко. Их видели в Куршевеле, а журналисты фиксировали совместные ужины и походы по бутикам. В Prada артист помогал спутнице застёгивать обувь, оплачивая покупки в Chanel и Louis Vuitton. Спустя несколько месяцев история затихла, а в семье Ярмольника внешних признаков конфликта не наблюдалось. Как предполагали знакомые, Ярмоленко выбрал семью, а Афанасьева сумела его простить.
С дочерью Александрой у актёра тёплые отношения — с появлением у неё сыновей Павла и Петра жизнь артиста приобрела новые смыслы. Семья часто собирается в подмосковном доме, и сам Ярмольник называет такие вечера самыми счастливыми.
Леонид Ярмольник об уехавших артистахПозднее артист высказывался о коллегах, покинувших страну. По его словам, многие уехали эмоционально, не до конца представляя масштаб происходящего. Он подчеркнул, что российские власти также допускают право на возвращение и работу на родине.
«Владимир Владимирович Путин сказал: приветствуется, чтобы те люди, которые уехали, возвращались. Потому что все, что было связано с первой реакцией на начало конфликта на Украине, было эмоционально. Но время показывает: все, что происходит, происходит по правильным законам для того, чтобы отстоять свой суверенитет, свои принципы, сохранить мир», — отметил Леонид Исаакович.Он заявил, что бездействовать в подобной ситуации невозможно, и выразил удовлетворение позицией президента, который дал понять: какие бы поступки ни совершили люди, у них всегда есть возможность вернуться в Россию. Там они смогут найти нормальную работу, приносить радость и пользу.
«Если объяснять совсем просто, подчеркнул он, именно здесь их зритель, именно здесь те люди, которые их понимают», — сказал Ярмольник.