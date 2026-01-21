Изменил жене, высказался про Малышеву и попал в ДТП: как складывается судьба Леонида Ярмольника и что он сказал об уехавших артистах?

21 января 2026, 16:48

Леонид Ярмольник (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Советский и российский актёр театра, кино и телевидения, продюсер, телеведущий и трёхкратный лауреат премии «Ника» Леонид Исаакович Ярмольник многие годы считается одной из самых заметных фигур отечественной культуры. Его поклонники привыкли к образу успешного и семейного человека, однако путь к этому статусу сопровождался творческими конфликтами, громкими скандалами и непростыми любовными сценами. 22 января Ярмольнику исполняется 72 года. О ссорах с коллегами, любовных драмах и ДТП с участием актера, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Леонида Ярмольника: ранние годы и выбор профессии Первые попытки в профессии и поступление в вуз Театр на Таганке и начало кинокарьеры Телевидение, эстрада и популярность 1980-х Триллеры 1990-х: радио, телевидение, экспедиции Продюсерские работы, кинонаград и признание Ярмольника Почему Леонид Ярмольник отказался от наград Конфликты с Леонидом Ярмольником Личная жизнь Леонида Ярмольника: от закулисных романов до крепкого брака Леонид Ярмольник об уехавших артистах Леонид Ярмольник сегодня

Биография Леонида Ярмольника: ранние годы и выбор профессии

Первые попытки в профессии и поступление в вуз

Леонид Ярмольник (фото: РИА Новости / Шахвердиев)

Театр на Таганке и начало кинокарьеры

Телевидение, эстрада и популярность 1980-х

Триллеры 1990-х: радио, телевидение, экспедиции

Продюсерские работы, кинонаград и признание Ярмольника

Леонид Ярмольник (фото: Instagram* / yarmolnikcom)

Почему Леонид Ярмольник отказался от наград

«Мне было 40 лет, когда хотели дать заслуженного. Но жена сказала: "Если получишь — домой не приходи". Когда было 50, еще раз хотели вручить. Я отказался. У артиста должно быть имя, чтобы отличать его от других. И хорошо бы, чтобы были достойные гонорары, они с лихвой заменят титулы», — говорил он.

«Когда я был молодым, то народными артистами были Ульянов, Яковлев, Евстигнеев. Они какие-то другие народные. А сейчас каждый третий — народный артист. Лучше хорошая ставка», — заявил актер.

Конфликты с Леонидом Ярмольником

«Ребята так крепко держали свои фотоаппараты, что когда мы попытались их отнять, они ими же себя немножко и ушибли, никто их не калечил», — вспоминал артист.

Леонид Ярмольник (фото: Instagram* / yarmolnikcom)

Резкие заявления и критика телевидения

«Изменился язык, мораль. Ценз того, что можно, а что нельзя, упал ниже плинтуса. Сейчас показывают, кто с кем живет, кто что украл. В целом же телевидение стало отхожим местом, в которое стремятся, чтобы рылом посветить. Я так не хочу», — считает артист.

Сканд вокруг слов Елены Малышевой

ДТП и судебное разбирательство с ФСО

Личная жизнь Леонида Ярмольника: от закулисных романов до крепкого брака

Леонид Ярмольник (фото: Instagram* / yarmolnikcom)

«Для Пыльновой это стало трагедией, я тогда очень за неё переживала. Нужно было кесарево делать, но врачи не уследили. Уверена, Зоя стала бы потрясающей мамой», — рассказывала Елена Корнилова.

Первая жена Ярмольника

Настоящая любовь: встреча с Оксаной Афанасьевой

«На следующий же день после той первомайской посиделки я переехал к Ксюше. У меня был шикарный автомобиль "Жигули", я привез ее на нем домой и… просто остался там, как говорится, навеки поселился», — делился Леонид Исаакович.

Леонид Ярмольник с супругой Оксаной (фото: РИА Новости / Илья Питалев)

Леонид Ярмольник об уехавших артистах

«Владимир Владимирович Путин сказал: приветствуется, чтобы те люди, которые уехали, возвращались. Потому что все, что было связано с первой реакцией на начало конфликта на Украине, было эмоционально. Но время показывает: все, что происходит, происходит по правильным законам для того, чтобы отстоять свой суверенитет, свои принципы, сохранить мир», — отметил Леонид Исаакович.

«Если объяснять совсем просто, подчеркнул он, именно здесь их зритель, именно здесь те люди, которые их понимают», — сказал Ярмольник.

Леонид Ярмольник (фото: Instagram* / yarmolnikcom)

Леонид Ярмольник сегодня