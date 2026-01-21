«Отпустила, но не выкидываю»: Ольга Бузова высказалась о бывшем муже

21 января 2026, 14:31

Бузова призналась, что до сих пор хранит фотографии с Тарасовым

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Ольга Бузова откровенно рассказала в шоу «Натальная карта» о воспоминаниях о бывшем муже Дмитрии Тарасове.





С момента их развода прошло уже десять лет, и телеведущая призналась, что смогла залечить старые раны, но при этом не хочет расставаться с хорошими воспоминаниями.





«Глобально меня сейчас это не трогает... Я благодарна за все хорошее. Хотя я не хочу ничего прощать. Столько травм мне нанесли. Я отпустила как будто бы. Как будто я уже вспоминаю только хорошее. Классные фотки у меня есть, я не выкидываю. За все благодарна, потому что было много хорошего… Раньше это было большой болью. Не дай Бог, чтобы я пересекалась и виделась. Но, когда один раз пересеклась — легче стало. Сейчас мы не видимся и Слава Богу. Зачем лишний раз теребить свое сердечко?!» — поделилась Бузова.