«Это трагедия! Позор!»: Кушанашвили раскритиковал Диброва за скандальное видео

21 января 2026, 15:22

Отар Кушанашвили резко высказался о ЧП с Дмитрием Дибровым

Отар Кушанашвили (Фото: Instagram* / @otar.kushanashvili)

Телеведущий и критик Отар Кушанашвили прокомментировал скандальное видео с участием Дмитрия Диброва, выразив разочарование в коллеге. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По мнению Кушанашвили, после произошедшего Диброву следовало признать ошибку, а не оправдываться.





«Это трагедия! Это человек, которым я восхищался, преклонялся <...> Он не должен был опускаться до этого, потому что позор — есть позор! Он должен был выйти и сказать: "Я опозорился перед вами, осрамил свою честь". С 1992 года Дибров был для меня вербальной моделью, и вот так он заканчивает свою карьеру?!» — заявил Отар.