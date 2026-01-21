Достижения.рф

«Это трагедия! Позор!»: Кушанашвили раскритиковал Диброва за скандальное видео

Отар Кушанашвили резко высказался о ЧП с Дмитрием Дибровым
Отар Кушанашвили (Фото: Instagram* / @otar.kushanashvili)

Телеведущий и критик Отар Кушанашвили прокомментировал скандальное видео с участием Дмитрия Диброва, выразив разочарование в коллеге. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



По мнению Кушанашвили, после произошедшего Диброву следовало признать ошибку, а не оправдываться.

«Это трагедия! Это человек, которым я восхищался, преклонялся <...> Он не должен был опускаться до этого, потому что позор — есть позор! Он должен был выйти и сказать: "Я опозорился перед вами, осрамил свою честь". С 1992 года Дибров был для меня вербальной моделью, и вот так он заканчивает свою карьеру?!» — заявил Отар.
Кушанашвили также отметил, что сам в 60 лет планирует уйти из шоу-бизнеса, чтобы не опозориться и не стареть на глазах публики.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0