«Ни растяжки, ни гибкости»: Волочкова вспомнила поступление в балетную академию
Волочкова рассказала, как преподаватели не верили в её данные
Анастасия Волочкова на своём юбилее рассказала, как её принимали в балетную академию. Об этом сообщает Super.
По словам артистки, в детстве преподаватели сомневались в её физических данных и не видели в ней будущую балерину.
«В возрасте пяти лет появилась цель — стать настоящей балериной. Не просто мечта, желание, настоящая цель. Просто я не знала, что, когда приду в балетную академию, окажется, что у меня данных-то нету, ни растяжки, ни гибкости. Ничего. Но закончила я эту академию с красным дипломом и, знаете, за год до окончания была принята в Мариинский театр», — рассказала Волочкова.Балерина отметила, что несмотря на скепсис педагогов, смогла добиться успеха и построить карьеру в большом балете.