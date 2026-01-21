«Ни растяжки, ни гибкости»: Волочкова вспомнила поступление в балетную академию

21 января 2026, 14:59

Волочкова рассказала, как преподаватели не верили в её данные

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Анастасия Волочкова на своём юбилее рассказала, как её принимали в балетную академию. Об этом сообщает Super.





По словам артистки, в детстве преподаватели сомневались в её физических данных и не видели в ней будущую балерину.





«В возрасте пяти лет появилась цель — стать настоящей балериной. Не просто мечта, желание, настоящая цель. Просто я не знала, что, когда приду в балетную академию, окажется, что у меня данных-то нету, ни растяжки, ни гибкости. Ничего. Но закончила я эту академию с красным дипломом и, знаете, за год до окончания была принята в Мариинский театр», — рассказала Волочкова.