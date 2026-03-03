Изменила мужу и сдала единственного сына в интернат: жизнь и творчество звезды фильма «Вертикаль» Ларисы Лужиной. Что известно о судьбе актрисы?
4 марта 2026 года свой 87-й день рождения отмечает Лариса Анатольевна Лужина — икона советского кино, народная артистка РСФСР. За плечами актрисы — более 60 фильмов, всесоюзная слава и признание, но и множество жизненных испытаний: тяжелое детство в блокадном Ленинграде, потери близких, разочарования в любви и четыре неудачных брака. Каким был путь одной из самых знаменитых актрис советского кино — в материале «Радио 1».
Блокада и голод: детство Ларисы ЛужинойЛариса Лужина родилась 4 марта 1939 года в Ленинграде в семье моряка Анатолия Шувалова и его жены Евгении. Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего два года. Отец ушел на фронт и вскоре погиб.
«Папа был ополченцем, после начала войны остался защищать город. Получил ранение, его привезли домой. Но он умер не от раны, а от истощения. После его смерти мама нашла под его подушкой все кусочки хлеба, которые она ему пыталась скормить, чтобы поддержать силы. А он оставлял их мне, своей Ларочке. Вот это есть в памяти. Но блокада — больше память мамы», — рассказала актриса в беседе с «МК».Мать с двумя дочерьми пережили первую блокадную зиму, но весной 1942-го их семья понесла страшные потери — умерли бабушка и старшая сестра Ларисы. Актриса признавалась, что мать в то время, чтобы спасти их с Ларисой, варила кожаные отцовские ремни.
Выжить им помогла эвакуация: по «Дороге жизни» их вывезли в Сибирь, в город Ленинск-Кузнецкий. Там четырехлетняя девочка впервые вышла на сцену — прочитала стихотворение на новогоднем утреннике. Возможно, уже тогда в ней пробудилась будущая актриса.
Лариса Лужина (кадр из фильма «Вертикаль»)
После войны семья переехала в Таллин, где Лариса окончила школу и всерьез увлеклась театром. Она активно занималась в драмкружке, мечтая о сцене. Однако первая попытка поступить в театральный ВУЗ в Ленинграде оказалась неудачной. Лужина вернулась в Таллин, где работала на заводе и в Доме моделей.
«Вертикаль» успеха: путь к всесоюзной славеСудьбу Ларисы Лужиной решил счастливый случай. В 1959 году ее пригласили на эпизодическую роль в картине «Незваные гости», съемки которой проходили в Таллине. Там она познакомилась с будущим режиссером Лейдой Лайус, которая, впечатлившись Лужиной, показала ее фото своему педагогу — Сергею Герасимову.
Герасимов разглядел в ней потенциал и пригласил на пробы. А Лариса поразила мастера исполнением монолога из «Бесприданницы». Так она поступила во ВГИК и попала в знаменитую мастерскую Герасимова и Тамары Макаровой. Уже на втором курсе Лужина получила главную роль в фильме «На семи ветрах» Станислава Ростоцкого.
Лариса Лужина (кадр из фильма «На семи ветрах»)
Картина стала сенсацией: призы на фестивалях в Венеции и Польше, восторженные рецензии и настоящая всесоюзная популярность. В одночасье 22-летняя актриса проснулась знаменитой.
За этой работой последовали роли в фильмах «Гонщики», «Золото», «Главный свидетель». Однако знаковым проектом для Лужиной стала легендарная «Вертикаль» — лента о покорителях гор, где ее партнером стал сам Владимир Высоцкий. По слухам, он был увлечен Лужиной и посвятил ей песню «Она была в Париже».
«Не было такого, чтобы он переступал какую-то границу. К тому же он дружил с моим мужем, поэтому у нас не могло быть ничего, кроме дружбы. Может, и были какие-то чувства с его стороны, Володя был очень любвеобильный. Но это все так же быстро проходило», — рассказала она.
Лариса Лужина (фото: РИА Новости /Виталий Белоусов)
Любовь, предательство и разводы: личная жизнь Лужиной
Пережила выкидыш
Первым мужем Ларисы Лужиной стал кинооператор Алексей Чардынин, с которым актриса прожила семь лет. Однако их брак разрушился после трагедии — Лариса пережила выкидыш, а повторять попытку родить категорически не хотела. Это стало камнем преткновения в их отношениях, ведь Чардынин мечтал о детях.
Со временем недопонимание между супругами превратилось в постоянные конфликты. В разгар очередной ссоры, Чардынин ударил жену, и Лужина приняла решение уйти.
«Чаще всего я вспоминаю именно Лешу. Это были студенческие годы, у нас была такая красивая влюбленность, жизнь в общежитии и прочее. К сожалению, расстояние любовь не укрепляет, а наоборот. Так получилось и с нами. Я около четырех лет работала в Германии, в Москву выбиралась изредка, а он работал здесь, мужчина красивый, девушки на него вешались», — рассказала артистка.
Ушла после предательства
Ее вторым мужем стал оператор Валерий Шувалов. В 1963 году у них родился сын Павел. Однако актриса признается, что предала мужа: актриса влюбилась в Владимира Гусакова и изменила мужу. Развод был неизбежен.
«Это было ужасно, я совершила предательство по отношению к Валерке и сыну, влюбилась в другого. Валера был близок мне. Он — отец моего единственного сына Павла», — призналась актриса.Шувалов умер в 2020 году во время эпидемии коронавируса. Эта новость стала для Лужиной ударом. Она надеялась, что бывший супруг справится с болезнью, но судьба распорядилась иначе.
Валерий Шувалов (фото: РИА Новости / Ефремов)
После развода с Шуваловым Лужина встретила Владимира Гусакова и в погоне за новой любовью и карьерой отправила шестилетнего сына в интернат. Павел провел там два года, что стало серьезным ударом по их отношениям. Простить мать он так и не смог — их связь всегда оставалась холодной.
С Гусаковым актриса прожила почти десять лет, но в итоге он ушел к другой. Позже Лужина иронизировала, что карма настигла ее: предав Шувалова, она и сама оказалась обманутой.
Четвертый муж — игрок, проигравший все деньги
Последний, четвертый брак Лужиной с Вячеславом Матвеевым оказался самым тяжелым. Матвеев оказался зависимым от азартных игр: сначала он тайком брал деньги из семейного бюджета, а затем проигрывал все до последней копейки.
«Потом он начал играть. И вот это было самое страшное — тогда в стране появились автоматы ручные, эти самые "однорукие бандиты"», — рассказала актриса.Лужина даже прятала деньги, чтобы заплатить актерам и купить билеты на спектакль. В итоге Матвеев ушел к другой женщине, оставив Лужину одну.
«25 лет вычеркнуто из жизни, но я сама виновата. Вот расплачиваюсь. А жила бы с Валерой Шуваловым, все было бы нормально. Но уже не вернуть ничего», — отметила Лужина в студии программы «Малахов».
Лариса Лужина (фото: кадр из программы «Малахов» на канале «Россия»)
Здоровье Ларисы ЛужинойВ 2022 году у артистки был запланирован концерт в Саратове, однако перед вылетом ее самочувствие резко ухудшилось. Прибывшие медики доставили Лужину в Боткинскую больницу, где ей диагностировали сердечное недомогание. Врачи прописали артистке домашний режим лечения.
Это был не первый тревожный случай: за несколько лет до этого актрисе уже делали операцию на сердце по удалению тромба, и у нее диагностировали аритмию.
В конце 2023 года состояние вновь дало сбой. По информации СМИ, после внезапного приступа у Ларисы Анатольевны произошел сбой ритма. Ее госпитализировали, но вскоре она подтвердила, что идет на поправку. В январе 2024-го знаменитость выписалась домой под наблюдение врачей, которые строго рекомендовали ей следить за давлением и соблюдать диету. Уже в конце месяца она строила планы по поездке в Санкт-Петербург на памятные мероприятия.
Лариса Лужина сегодняНесмотря на непростую личную жизнь, сейчас Лариса Лужина находит радость в общении с сыном и тремя внуками. С одним из них она даже недавно ездила в Италию.
«Думаю, Бог меня наказывает за предательство Валеры. Сегодня у меня нет человека, которому можно было довериться, есть только сын, которого я обожаю. Да и несмотря на четыре брака, той любви, о которой пишут в книжках, я никогда не испытывала», — считает она.
«Работа заставляет быть в форме. В основном езжу на кинофестивали, провожу творческие встречи. Туда приезжают артисты более молодого поколения. А среди молодежи и сам молодеешь», — рассказала артистка в интервью для «КП».
Лариса Лужина (фото: кадр из программы «Малахов» на канале «Россия»)
В начале 2025 года актриса столкнулась с серьезными проблемами, включая аневризму сонной артерии.