03 марта 2026, 10:21

Лариса Лужина (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

4 марта 2026 года свой 87-й день рождения отмечает Лариса Анатольевна Лужина — икона советского кино, народная артистка РСФСР. За плечами актрисы — более 60 фильмов, всесоюзная слава и признание, но и множество жизненных испытаний: тяжелое детство в блокадном Ленинграде, потери близких, разочарования в любви и четыре неудачных брака. Каким был путь одной из самых знаменитых актрис советского кино — в материале «Радио 1».





Содержание Блокада и голод: детство Ларисы Лужиной «Вертикаль» успеха: путь к всесоюзной славе Любовь, предательство и разводы: личная жизнь Лужиной Здоровье Ларисы Лужиной Лариса Лужина сегодня

Блокада и голод: детство Ларисы Лужиной

«Папа был ополченцем, после начала войны остался защищать город. Получил ранение, его привезли домой. Но он умер не от раны, а от истощения. После его смерти мама нашла под его подушкой все кусочки хлеба, которые она ему пыталась скормить, чтобы поддержать силы. А он оставлял их мне, своей Ларочке. Вот это есть в памяти. Но блокада — больше память мамы», — рассказала актриса в беседе с «МК».

Лариса Лужина (кадр из фильма «Вертикаль»)

«Вертикаль» успеха: путь к всесоюзной славе

Лариса Лужина (кадр из фильма «На семи ветрах»)

«Не было такого, чтобы он переступал какую-то границу. К тому же он дружил с моим мужем, поэтому у нас не могло быть ничего, кроме дружбы. Может, и были какие-то чувства с его стороны, Володя был очень любвеобильный. Но это все так же быстро проходило», — рассказала она.

Лариса Лужина (фото: РИА Новости /Виталий Белоусов)

Любовь, предательство и разводы: личная жизнь Лужиной

Пережила выкидыш

«Чаще всего я вспоминаю именно Лешу. Это были студенческие годы, у нас была такая красивая влюбленность, жизнь в общежитии и прочее. К сожалению, расстояние любовь не укрепляет, а наоборот. Так получилось и с нами. Я около четырех лет работала в Германии, в Москву выбиралась изредка, а он работал здесь, мужчина красивый, девушки на него вешались», — рассказала артистка.

Ушла после предательства

«Это было ужасно, я совершила предательство по отношению к Валерке и сыну, влюбилась в другого. Валера был близок мне. Он — отец моего единственного сына Павла», — призналась актриса.

Валерий Шувалов (фото: РИА Новости / Ефремов)

Четвертый муж — игрок, проигравший все деньги

«Потом он начал играть. И вот это было самое страшное — тогда в стране появились автоматы ручные, эти самые "однорукие бандиты"», — рассказала актриса.

«25 лет вычеркнуто из жизни, но я сама виновата. Вот расплачиваюсь. А жила бы с Валерой Шуваловым, все было бы нормально. Но уже не вернуть ничего», — отметила Лужина в студии программы «Малахов».

Лариса Лужина (фото: кадр из программы «Малахов» на канале «Россия»)

Здоровье Ларисы Лужиной

Лариса Лужина сегодня

«Думаю, Бог меня наказывает за предательство Валеры. Сегодня у меня нет человека, которому можно было довериться, есть только сын, которого я обожаю. Да и несмотря на четыре брака, той любви, о которой пишут в книжках, я никогда не испытывала», — считает она.



































«Работа заставляет быть в форме. В основном езжу на кинофестивали, провожу творческие встречи. Туда приезжают артисты более молодого поколения. А среди молодежи и сам молодеешь», — рассказала артистка в интервью для «КП».