Умар Джабраилов страдал депрессией и боролся с зависимостью перед смертью

03 марта 2026, 07:05

Бизнесмен Умар Джабраилов страдал депрессией и перед смертью отказался от наркотиков

Умар Джабраилов (Фото: РИА Новости/Александр Поляков)

Бизнесмен Умар Джабраилов, покончивший с собой в Москве, незадолго до смерти отказался от наркотиков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на окружение бывшего сенатора от Чечни.





По словам знакомых погибшего, Джабраилов страдал депрессией и употреблял запрещённые вещества, но перед гибелью принял решение отказаться от них.



