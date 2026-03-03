Умар Джабраилов страдал депрессией и боролся с зависимостью перед смертью
Бизнесмен Умар Джабраилов страдал депрессией и перед смертью отказался от наркотиков
Бизнесмен Умар Джабраилов, покончивший с собой в Москве, незадолго до смерти отказался от наркотиков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на окружение бывшего сенатора от Чечни.
По словам знакомых погибшего, Джабраилов страдал депрессией и употреблял запрещённые вещества, но перед гибелью принял решение отказаться от них.
Напомним, что бизнесмен покончил с собой 2 марта 2026 года в возрасте 67 лет. Перед смертью он записал видео, в котором говорил о тревоге за Ближний Восток. Предварительно, Джабраилов мог оставить после себя долговые обязательства на сумму до 1,5 миллиардов рублей.
Психиатр Борис Белкин также полагает, что предприниматель решил свести счеты с жизнью из-за подавленного состояния. Более того, он напомнил, что Джабраилов уже пытался совершить суицид несколько лет назад, и повторный инцидент не является удивительным.
По мнению балерины Анастасии Волочковой, которая дружила с Джабраиловым около 28 лет, его решение покончить с собой могло быть вызвано только чем-то чрезвычайно серьёзным или важным.