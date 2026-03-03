Алексей Щербаков отменяет все концерты в России

03 марта 2026, 09:59

Алексей Щербаков (Фото: Instagram*/@shcherbakov_alexei)

Комик Алексей Щербаков не проведет запланированные выступления в России. Все концерты из его тура 25/26 исключили, включая большой сольник в Москве. Организаторы начали возвращать билеты всем желающим. Об этом пишет Telegram-канал Mash.