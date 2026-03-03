Алексей Щербаков отменяет все концерты в России
Комик Алексей Щербаков не проведет запланированные выступления в России. Все концерты из его тура 25/26 исключили, включая большой сольник в Москве. Организаторы начали возвращать билеты всем желающим. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Щербаков собирался выступить 2 апреля в концертном зале «Москва». Почти все билеты успели продать, но анонс исчез с ресурса площадки. На официальном сайте комика нет ни одного запланированного шоу в регионах.
Для сравнения, в 2024 году резидент ЧБД выступал в 33 городах, включая крупные площадки России, Беларуси и Казахстана. В прошлом году количество концертов сократилось вдвое, а пробелы заполнили мировым турне. Теперь фанаты остаются без возможности увидеть своего любимого комика на сцене.
В начале зимы с участием Щербакова вышел выпуск подкаста «За деньги». В нем мужчина рассказал об ужасной аварии, в которую попал в Японии во время поездки по горной местности. Автомобиль упал с обрыва и перевернулся 49 раз.
