24 июля 2025, 13:41

Ирина Мирошниченко (фото: как из программы «Судьба человека»)

24 июля Ирине Мирошниченко могло бы исполниться 83 года. Её называли одной из самых красивых женщин советского кино. Звезда «Андрея Рублёва», прима МХТ, муза великих режиссёров — она добилась всего в профессии. Однако личная жизнь артистки сложилась драматично: в ее судьбе были разочарования, несбывшееся материнство и одиночество. О творческом пути звезды МХАТа и трагедяих в ее жизни расскажет «Радио 1».





Содержание Из музыки в театр: как начиналась карьера актрисы Звезда театра и кино: У Тарковского и Кончаловского Личная жизнь Ирины Мирошниченко Несбывшееся материнство, равнодушие и измены Роковая любовь: измена Ирины Мирошниченко Гражданский брак с Игорем Васильевым и трагедия Последние годы и смерть Кто унаследовал имущество актрисы

Из музыки в театр: как начиналась карьера актрисы

Звезда театра и кино: У Тарковского и Кончаловского

«Поражала ее целеустремленность, желание во всем участвовать, ее невероятная жажда работы, желание быть всегда в деле, в центре. Ее красота, которая восхищала, причем не просто природная, а то, как она ее несла», — вспоминала актриса и режиссер Марина Брусникина в беседе NEWS.ru.

Личная жизнь Ирины Мирошниченко

Несбывшееся материнство, равнодушие и измены

«Он ввел меня в мир писателей, художников, артистов, режиссеров. В мир элиты и богемы. Открыл многие двери. А уже после нашего развода говорил: "Ира была моей лучшей женой". Я не испытывала к первому мужу ни большой любви, ни страсти. Но мне с ним было хорошо. Жалею, что не сохранила наш брак», — делилась Мирошниченко.

Ирина Мирошниченко (фото: как из программы «Судьба человека»)



«Миша Шатров был страшным бабником. Он приходил в Школу-студию МХАТ, где учились красивые девушки, и откровенно их снимал. С Мишей переспали многие будущие актрисы, но женился он на Ире, которая была моложе него. Точно знаю, что Миша не горел желанием связывать себя узами брака, но Ира как-то его убедила. Во время их совместной жизни Шатров оставался гулякой», — рассказал «Экспресс газете» Шиловский.

Роковая любовь: измена Ирины Мирошниченко

«Мы все сломали и пытались создать свою семью. Но я считаю, что это была, конечно, ошибка», — вспоминала актриса.

Гражданский брак с Игорем Васильевым и трагедия

«Мы были в гражданском браке, и он не предлагал выйти замуж. Были оба уже свободны и знали, что такое брак, и нам не был нужен штамп в паспорте. Мы замечательно вместе жили, нам было легко и просто. Я считала его всегда своим мужем», — рассказывала Мирошниченко.

Ирина Мирошниченко (фото: как из программы «Судьба человека»)



«Такого замечательного, умного, красивого, благородного, талантливого мужика едва не довела. Выпила всю его кровь. А Игорь... Он любил ее без ума. Несмотря ни на что», — говорил Шиловский.

Последние годы и смерть

Кто унаследовал имущество актрисы