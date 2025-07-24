Изменила мужу, сделала аборт ради роли, умерла в одиночестве: личные трагедии звезды советского кино Ирины Мирошниченко
24 июля Ирине Мирошниченко могло бы исполниться 83 года. Её называли одной из самых красивых женщин советского кино. Звезда «Андрея Рублёва», прима МХТ, муза великих режиссёров — она добилась всего в профессии. Однако личная жизнь артистки сложилась драматично: в ее судьбе были разочарования, несбывшееся материнство и одиночество. О творческом пути звезды МХАТа и трагедяих в ее жизни расскажет «Радио 1».
Из музыки в театр: как начиналась карьера актрисыИрина Мирошниченко родилась в творческой семье — её мать Екатерина была актрисой, но карьеру пришлось оставить из-за репрессий, затронувших первого мужа. Женщина мечтала, чтобы дочь добилась того, чего не удалось ей. Сначала Ирина занималась музыкой — играла на скрипке в школе при училище имени Гнесиных, но позже поступила в Школу-студию МХАТ.
Уже на третьем курсе Мирошниченко дебютировала в кино — в ленте Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». За самовольную работу её чуть не отчислили, но благодаря вмешательству однокурсника Владимира Меньшова этого удалось избежать.
Звезда театра и кино: У Тарковского и КончаловскогоВ 1966 году Андрей Тарковский доверил Мирошниченко роль Марии Магдалины в «Андрее Рублёве», сочтя её внешность иконописной. Спустя четыре года она сыграла Елену Андреевну в «Дяде Ване» у Андрея Кончаловского. На сцене МХТ актриса исполнила восемь ролей по Чехову. Бывший худрук театра Олег Ефремов называл её незаменимой, а коллеги вспоминали: она всегда оставалась безупречной — с макияжем, укладкой и в идеальной форме, даже на утренних репетициях.
«Поражала ее целеустремленность, желание во всем участвовать, ее невероятная жажда работы, желание быть всегда в деле, в центре. Ее красота, которая восхищала, причем не просто природная, а то, как она ее несла», — вспоминала актриса и режиссер Марина Брусникина в беседе NEWS.ru.
Личная жизнь Ирины Мирошниченко
Несбывшееся материнство, равнодушие и измены
В 18 лет актриса вышла замуж за драматурга и племянника Самуила Маршака Михаила Шатрова — он был старше на 12 лет, активно публиковался и имел влиятельные связи.
«Он ввел меня в мир писателей, художников, артистов, режиссеров. В мир элиты и богемы. Открыл многие двери. А уже после нашего развода говорил: "Ира была моей лучшей женой". Я не испытывала к первому мужу ни большой любви, ни страсти. Но мне с ним было хорошо. Жалею, что не сохранила наш брак», — делилась Мирошниченко.Однако в окружении актрисы ходили слухи, что муж ей изменяет. По словам актера Всеволода Шиловского, он «гулял по МХАТу» и «переспал со многими студентками».
«Миша Шатров был страшным бабником. Он приходил в Школу-студию МХАТ, где учились красивые девушки, и откровенно их снимал. С Мишей переспали многие будущие актрисы, но женился он на Ире, которая была моложе него. Точно знаю, что Миша не горел желанием связывать себя узами брака, но Ира как-то его убедила. Во время их совместной жизни Шатров оставался гулякой», — рассказал «Экспресс газете» Шиловский.Впервые Мирошниченко забеременела именно от Шатрова, но по просьбе мужа сделала аборт — он считал, что ей нужно сосредоточиться на карьере. На тот момент Ирина получила роль в фильме «Их знали в лицо».
Роковая любовь: измена Ирины Мирошниченко
На съёмках фильма «Это сладкое слово — свобода!» в Чили актриса влюбилась в литовского режиссёра Витаутаса Жалакявичюса. Оба оставили своих супругов и, казалось бы, начали новую жизнь.
«Мы все сломали и пытались создать свою семью. Но я считаю, что это была, конечно, ошибка», — вспоминала актриса.Жена Жалакявичюса приезжала в Москву, прося Шатрова вернуть Ирину и сохранить семью, однако тот не согласился. Однако брак Мирошниченко и Жалакявичюса продлился лишь несколько месяцев. Вместо творческого союза Ирина столкнулась с бытовыми проблемами, а личность Жалакявичюса оказалась ей чужда. Он оказался не таким, каким она его себе представляла. Актриса сожалела, что причинила боль Шатрову.
Гражданский брак с Игорем Васильевым и трагедия
С актёром Игорем Васильевым Мирошниченко жила в гражданском браке почти десять лет. Официально отношения они не оформляли, жили легко и свободно.
«Мы были в гражданском браке, и он не предлагал выйти замуж. Были оба уже свободны и знали, что такое брак, и нам не был нужен штамп в паспорте. Мы замечательно вместе жили, нам было легко и просто. Я считала его всегда своим мужем», — рассказывала Мирошниченко.
Однако не обошлось без трудностей: у Игоря было мало работы, он стал выпивать. Коллеги считали, что Ирина морально подавляла Васильева, а он был безумно влюблён.
«Такого замечательного, умного, красивого, благородного, талантливого мужика едва не довела. Выпила всю его кровь. А Игорь... Он любил ее без ума. Несмотря ни на что», — говорил Шиловский.
Когда Мирошниченко вновь забеременела, врачи рекомендовали лечь на сохранение, но она отказалась, чтобы не терять роли. Беременность закончилась выкидышем. Позже ей приписывали роман с Олегом Ефремовым, но сама Мирошниченко эти слухи не комментировала. Также в её жизни был композитор Андрей Никольский — вместе они записали несколько пластинок.
Последние годы и смертьВ 2018 году актриса потеряла крестницу — по её словам, самого близкого ей человека. Несмотря на боль, она продолжала активно работать. В 2022 году отпраздновала 80-летие на сцене МХТ, окружённая коллегами и друзьями.
Среди гостей были Миронов, Михалков, Лещенко другие коллеги.
Однако после юбилея перестала появляться в театре. 23 июля 2023 года, за день до дня рождения, Мирошниченко почувствовала себя плохо и была срочно госпитализирована. Врачи диагностировали грипп с осложнениями. Актрису ввели в медикаментозный сон, из которого она так и не вышла.