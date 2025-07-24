«Ничего не хочется»: Ксения Алферова рассказала об отпуске с дочерью

24 июля 2025, 12:47

Актриса Ксения Алферова рассказала об отпуске с дочерью в деревне

Ксения Алферова (Фото: Instagram*/ksenialferova)

Актриса Ксения Алферова рассказала об отпуске с дочерью в деревне в соцсетях.





Женщина перестала выходить в свет и общаться с фанатами в начале текущего месяца. Звезда экрана объясняла это паузой и отдыхом от жизни в городе. Стоит отметить, что Ксения прячет дочку Евдокию от поклонников и журналистов.



