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«Ничего не хочется»: Ксения Алферова рассказала об отпуске с дочерью

Актриса Ксения Алферова рассказала об отпуске с дочерью в деревне
Ксения Алферова (Фото: Instagram*/ksenialferova)

Актриса Ксения Алферова рассказала об отпуске с дочерью в деревне в соцсетях.



Женщина перестала выходить в свет и общаться с фанатами в начале текущего месяца. Звезда экрана объясняла это паузой и отдыхом от жизни в городе. Стоит отметить, что Ксения прячет дочку Евдокию от поклонников и журналистов.

«Уехали с дочкой и всей живностью в деревню и хотела написать, что пропали, но нет. Скорее, растворились в окружающей тихой, размеренной действительности. Планов было громадье, но на третий день, после распаковок и уборок поняла, что делать ничего не хочется», — поделилась Алферова.


Актриса замужем за коллегой по цеху Егором Бероевым. В середине июля сообщалось, что артист появится в патриотическом фильме «Тимур и его команда» о специальной военной операции.

*Запрещен в РФ
Никита Кротов

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