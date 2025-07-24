«Ничего не хочется»: Ксения Алферова рассказала об отпуске с дочерью
Актриса Ксения Алферова рассказала об отпуске с дочерью в деревне
Актриса Ксения Алферова рассказала об отпуске с дочерью в деревне в соцсетях.
Женщина перестала выходить в свет и общаться с фанатами в начале текущего месяца. Звезда экрана объясняла это паузой и отдыхом от жизни в городе. Стоит отметить, что Ксения прячет дочку Евдокию от поклонников и журналистов.
«Уехали с дочкой и всей живностью в деревню и хотела написать, что пропали, но нет. Скорее, растворились в окружающей тихой, размеренной действительности. Планов было громадье, но на третий день, после распаковок и уборок поняла, что делать ничего не хочется», — поделилась Алферова.Актриса замужем за коллегой по цеху Егором Бероевым. В середине июля сообщалось, что артист появится в патриотическом фильме «Тимур и его команда» о специальной военной операции.
*Запрещен в РФ