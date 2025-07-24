«Вакханалия»: Сергей Лазарев угодил в скандал из-за «недетского» концерта в Сочи
Концерт Сергея Лазарева в Сочи вызвал недовольство зрителей из-за плохой организации и неоднозначных номеров. Об этом пишет издание «Страсти» со ссылкой на соцсети.
В частности, речь идет про 63-летнюю россиянку, которая посетила концерт вместе с девятилетним внуком. По ее словам, в зале царила невыносимая духота, что испортило впечатления от мероприятия.
Женщине также не понравилось содержание шоу — якобы многие номера были предназначены не для детей. В своем отзыве недовольная зрительница назвала происходящее на сцене «вакханалией», а также заверила, что больше никогда не пойдет на концерты певца.
Сам исполнитель хита «Так красиво» никак не прокомментировал скандал вокруг своего выстулпения.
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