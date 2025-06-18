Изменила Збруеву, отсидела в тюрьме и пристрастилась к алкоголю: какие личные трагедии пришлось пережить Валентине Малявиной
18 июня актрисе Валентине Малявиной могло бы исполниться 84 года. В 60-е она была символом красоты и таланта советского кино. Но финал её жизни оказался трагичным: слепота, одиночество и смерть в пансионате для слабовидящих. «Радио 1» расскажет, как актриса из фильма «Иваново детство» потеряла всё — карьеру, любовь, здоровье и дом.
Яркий старт: слава, красота и пророчествоВалентина Малявина родилась за несколько дней до начала Великой Отечественной войны. Детство прошло на Дальнем Востоке, юность — в Москве. Уже в школе она мечтала о сцене и выделялась артистичностью и выразительной внешностью. Однако, по словам самой Малявиной, ещё в подростковом возрасте она услышала роковое пророчество от цыганки.
«Старая цыганка долго смотрела на мою руку, молчала, затем вздохнула и сказала: «Счастья в твоей жизни будет немерено, но печали еще больше. Ты очень скоро выйдешь замуж, но с супругом проживешь недолго. Появятся и другие мужья. Детей у тебя никогда не будет, хотя несколько раз ты забеременеешь. А расплачиваться тебе придется за то, чего не совершала», — вспоминала актриса.Предсказание сбылось почти дословно.
Александр Збруев: первая любовь и первая трагедияПервым мужем Валентины стал Александр Збруев. Звезда Арбата, харизматичный, талантливый — он покорил сердце 17-летней Малявиной. Влюблённые встречались втайне — строгие родители не оставляли им другого выбора. Когда Валентина Малявина узнала о беременности, она поняла, что нужно всё рассказать родным.
К тому моменту пара уже успела тайно расписаться в ЗАГСе. Мать Валентины была категорически против ребёнка. Пока Александр Збруев находился в отъезде, она обманом отправила дочь в клинику, где насильно прервали беременность.
«Последнее, что я помню — иглу, входящую мне в вену. После этого отключилась. А когда проснулась, то беременной уже не была. Эта трагедия все перевернула в моей жизни — я поклялась, что больше никогда не буду иметь детей. Мне было так больно, что сердце разрывалось, я не спала ночами», — вспоминала актриса.Эту трагедию она не смогла забыть до конца жизни. Ребёнок снился ей много лет. Сам Збруев позже обвинял супругу в случившемся, между ними начались конфликты, и отношения разрушились.
«Он тогда сильно меня избил. Мы потом еще какое-то время прожили вместе, но былых отношений уже вернуть не смогли», — поделилась Валентина.Окончательно пара рассталась из-за измены актрисы. По словам Збруева, неверность супруги стала тяжелым ударом для него и разбила сердце.
Кино и ревность: Тарковский, Кайдановский и бурная личная жизньНесмотря на боль, Валентина поступила в «Щуку», начала сниматься в кино, дебютировала у Тарковского. Её карьера развивалась стремительно: «Иваново детство», «Первое свидание», «Король-олень». Малявина была востребована, её окружали поклонники, но любила она Збруева.
Затем в её жизни появился актёр Александр Кайдановский. Их союз был бурным и нестабильным: ссоры, расставания, попытки начать сначала. Брак не состоялся — постоянные ссоры и измены разрушили отношения. Позже Валентина вышла замуж за режиссёра Павла Арсенова. Ради него нарушила клятву не рожать и подарила ему дочь. Малышка умерла от инфекции спустя несколько недель. Вскоре они расстались.
Убийство Станислава Жданько и тюремное заключениеНесмотря на продолжение карьеры в кино — среди её работ «Портрет Дориана Грея», «Король-олень», «Красная площадь», «Когда рядом мужчина» — Валентине Малявиной так и не удалось достичь статуса актрисы первой величины. Её имя оставалось на слуху, поклонники узнавали её на улице, в театре зрители встречали цветами, однако по-настоящему громкой славы она не снискала. Причиной могли стать как не самые удачные проекты, так и трудности в личной жизни, которые сопровождали её на протяжении многих лет.
Одним из поклонников артистки стал начинающий актёр Станислав Жданько. Он боготворил Малявину, но быстро заметил её алкоголизм. На короткое время артистам удалось договориться и актриса пообещала больше не выпивать. Однако сам Станислав оказался в депрессии из-за провалов в карьере и часто срывал свою злость на возлюбленной.
«В вечер его смерти мы повздорили. Он вышел из себя, а я подлила масла в огонь — начала пить вино прямо из бутылки, хотя обещала никогда не употреблять. А потом спокойно вышла из кухни. Через час я вернулась, а там лежал Стас весь в крови», — рассказала Малявина.Сначала дело закрыли — признали самоубийство. Но родственники добились повторного расследования. Малявину приговорили к 9 годам за убийство, однако позже освободили по амнистии в честь 70-летия Советской власти.
Последние годы: потеря зрения, обман и изоляцияПосле тюрьмы Малявина не смогла вернуться к прежней жизни. В кино она появлялась редко, окружение менялось — рядом всё чаще были случайные знакомые и собутыльники. Один из них в 2000-х толкнул её — травма головы привела к полной потере зрения. Позже другой знакомый обманом переписал её квартиру на себя, выдворив актрису в Курск. Только вмешательство неравнодушных людей спасло её от нищеты — её устроили в частный пансионат для слабовидящих.
По словам персонала, Валентина Александровна была сложной подопечной: устраивала скандалы, путала события и имена. Но ждала только одного человека — бывшего мужа Александра Збруева. Несмотря на то что он помогал ей финансово и содействовал её возвращению в театр после тюрьмы, в пансионат не приезжал. По его словам, видеть актрису в таком состоянии было невыносимо.
Прощание с актрисой30 октября 2021 года Валентина Малявина скончалась.
«Она была прелестной актрисой, красивой, талантливой, но жизнь трагически сложилась. У нее от огромной радости, которую она испытывала в жизни, произошел такой перелом, когда она подала и падала в бесконечную яму, в какую-то пропасть… И жизнь закончилась трагически», — сказал Збруев.