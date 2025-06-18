18 июня 2025, 16:56

Валентина Малявина (фото: кадр из фильма «Иваново детство»)

18 июня актрисе Валентине Малявиной могло бы исполниться 84 года. В 60-е она была символом красоты и таланта советского кино. Но финал её жизни оказался трагичным: слепота, одиночество и смерть в пансионате для слабовидящих. «Радио 1» расскажет, как актриса из фильма «Иваново детство» потеряла всё — карьеру, любовь, здоровье и дом.





Содержание Яркий старт: слава, красота и пророчество Александр Збруев: первая любовь и первая трагедия Кино и ревность: Тарковский, Кайдановский и бурная личная жизнь Убийство Станислава Жданько и тюремное заключение Последние годы: потеря зрения, обман и изоляция Прощание с актрисой

Яркий старт: слава, красота и пророчество

«Старая цыганка долго смотрела на мою руку, молчала, затем вздохнула и сказала: «Счастья в твоей жизни будет немерено, но печали еще больше. Ты очень скоро выйдешь замуж, но с супругом проживешь недолго. Появятся и другие мужья. Детей у тебя никогда не будет, хотя несколько раз ты забеременеешь. А расплачиваться тебе придется за то, чего не совершала», — вспоминала актриса.

Александр Збруев: первая любовь и первая трагедия

Александр Збруев (фото: РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов)



«Последнее, что я помню — иглу, входящую мне в вену. После этого отключилась. А когда проснулась, то беременной уже не была. Эта трагедия все перевернула в моей жизни — я поклялась, что больше никогда не буду иметь детей. Мне было так больно, что сердце разрывалось, я не спала ночами», — вспоминала актриса.

«Он тогда сильно меня избил. Мы потом еще какое-то время прожили вместе, но былых отношений уже вернуть не смогли», — поделилась Валентина.

Кино и ревность: Тарковский, Кайдановский и бурная личная жизнь

Валентина Малявина (фото: РИА Новости / РИА Новости. Кадр из фильма «Утренние поезда»)



Убийство Станислава Жданько и тюремное заключение

«В вечер его смерти мы повздорили. Он вышел из себя, а я подлила масла в огонь — начала пить вино прямо из бутылки, хотя обещала никогда не употреблять. А потом спокойно вышла из кухни. Через час я вернулась, а там лежал Стас весь в крови», — рассказала Малявина.

Последние годы: потеря зрения, обман и изоляция

Валентина Малявина (фото: кадр из фильма «Иваново детство»)



Прощание с актрисой

«Она была прелестной актрисой, красивой, талантливой, но жизнь трагически сложилась. У нее от огромной радости, которую она испытывала в жизни, произошел такой перелом, когда она подала и падала в бесконечную яму, в какую-то пропасть… И жизнь закончилась трагически», — сказал Збруев.



