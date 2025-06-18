Старший сын Екатерины Климовой и Игоря Петренко впервые показал возлюбленную
Старший сын актеров Екатерины Климовой и Игоря Петренко, впервые показал свою возлюбленную. В личном блоге Матвей Петренко опубликовал фотографию, на которой нежно обнимает и целует в макушку светловолосую девушку. Он отметил ее как «А. Богачева». Юноша не стал подписывать снимок, но оставил под публикацией смайлик в форме сердца.
Известно, что сын звездной пары обучается в «Театральной школе Олега Табакова». К слову, недавно он исполнил одну из ролей в спектакле «Страсти по Бумбарашу» на сцене «Современника». Накануне постановку посетила его мать.
«Окончил второй курс. Горжусь, сынок», — поделилась актриса.Ранее появилась информация, что Екатерина Климова улетела на Мальдивы вместе со своей старшей дочерью Лизой, чтобы отдохнуть от городской суеты.
*Запрещен в РФ