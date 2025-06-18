Старший сын Екатерины Климовой и Игоря Петренко впервые показал возлюбленную

18 июня 2025, 15:06

Екатерина Климова (Фото: Инстаграм*/klimova___ekaterina)

Старший сын актеров Екатерины Климовой и Игоря Петренко, впервые показал свою возлюбленную. В личном блоге Матвей Петренко опубликовал фотографию, на которой нежно обнимает и целует в макушку светловолосую девушку. Он отметил ее как «А. Богачева». Юноша не стал подписывать снимок, но оставил под публикацией смайлик в форме сердца.





Известно, что сын звездной пары обучается в «Театральной школе Олега Табакова». К слову, недавно он исполнил одну из ролей в спектакле «Страсти по Бумбарашу» на сцене «Современника». Накануне постановку посетила его мать.

«Окончил второй курс. Горжусь, сынок», — поделилась актриса.