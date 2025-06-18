Адвокат Майкла Джексона назвал реальную причину кончины певца
Адвокат Майкла Джексона Оксман заявил, что певца уничтожил судебный процесс
Брайан Оксман, бывший адвокат легендарного американского певца Майкла Джексона высказался о реальных причинах ухода артиста. Его комментарий публикует газета The Sun.
Он считает, что судебный процесс по делу о домогательствах к подростку оказал разрушительное влияние на жизнь и психическое состояние музыканта.
Оксман рассказал, что Джексон часто звонил ему по ночам, выражая недоумение и горечь из-за обвинений, которые были выдвинуты против него.
«Он спрашивал: "Почему? Я так хорошо к ним относился, а они выдумывают эту ложь"», — поделился адвокат.
По мнению Оксмана, общественный резонанс и давление, связанное с судебным разбирательством, нанесли непоправимый урон артисту.
«Я твердо уверен, что судебное преследование его уничтожило», — подытожил он.
Майкл Джексон ушел из жизни 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет. Его карьера стремительно развивалась после ухода из Jackson 5 в конце 1970-х. Его сольный альбом Off the Wall (1979), спродюсированный Куинси Джонсом, стал первым шагом к мировой славе.