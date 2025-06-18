Адвокат Майкла Джексона назвал реальную причину кончины певца

18 июня 2025, 15:16

Адвокат Майкла Джексона Оксман заявил, что певца уничтожил судебный процесс

Восковая фигура Майкла Джексона (Фото: РИА Новости/Артур Лебедев)

Брайан Оксман, бывший адвокат легендарного американского певца Майкла Джексона высказался о реальных причинах ухода артиста. Его комментарий публикует газета The Sun.





Он считает, что судебный процесс по делу о домогательствах к подростку оказал разрушительное влияние на жизнь и психическое состояние музыканта.



Оксман рассказал, что Джексон часто звонил ему по ночам, выражая недоумение и горечь из-за обвинений, которые были выдвинуты против него.





«Он спрашивал: "Почему? Я так хорошо к ним относился, а они выдумывают эту ложь"», — поделился адвокат.

«Я твердо уверен, что судебное преследование его уничтожило», — подытожил он.