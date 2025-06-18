Дочь Дмитрия Маликова показала младшего брата, рождённого суррогатной матерью
Стефания Маликова опубликовала фото младшего брата, рождённого суррогатной матерью
25-летняя дочь певца Дмитрия Маликова посетила выпускной из детского сада своего брата Марка. В своём блоге Стефания поделилась фото с торжественного мериприятия.
Семилетний Марк окончил детский сад при гимназии имени Примакова. Основательница бренда женской одежды DressByStesha поделилась радостным событием со своими поклонниками, опубликовав фото младшего брата.
«Учись, будь первым, меняй мир. Почти первоклассник. Предвкушаем сентябрь, но сначала — как следует отдохнуть», — написала девушка.Известно, что мальчик появился на свет в 2018 году путём суррогатного материнства. Супруги Маликовы мечтали ещё об одном ребенке, но у 54-летней Елены не получалось забеременеть. Но благодаря суррогатной матери всё получилось. Сам же певец рассказывал, что ощущает больше ответственности к Марку, поскольку считает, что у сына и отца должна быть крепкая связь.
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