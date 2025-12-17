«Пою и танцую»: Владимир Винокур отреагировал на новости о завершении карьеры

17 декабря 2025, 11:29

Владимир Винокур опроверг слухи о завершении карьеры из-за травмы

Владимир Винокур (Фото: Instagram* @vladimir_vinokur)

Юморист Владимир Винокур назвал ложной информацию о том, что он завершает карьеру из-за проблем со здоровьем.





В разговоре с «Газетой.Ru» Винокур подчеркнул, что продолжает работать и прямо сейчас гастролирует.

«Ну конечно, это чушь. Я сейчас нахожусь на гастролях в Нижегородской области. И в Нижнем Новгороде работал подряд девять дней. Пока двойника у меня нет. Я и разговариваю, и пою, и, главное, танцую. Так что не верьте, глупость неимоверная. В кавычках доброжелателям привет», — сказал юморист, комментируя слухи о влиянии прошлогодней травмы на его работу.