Юрист раскрыла, сможет ли Долина просить суд об отсрочке своего выезда из квартиры

Юрист Спиридонова: Суд может отсрочить исполнение решения в деле по квартире Долиной
Решение Верховного суда по резонансному делу о квартире певицы Ларисы Долиной окажет успокаивающее влияние на рынок вторичного жилья. Такую оценку в беседе с «Российской газетой» дала член Ассоциации юристов России и управляющий партнер «Легес Бюро» Мария Спиридонова.
Она отметила, что Долина пока не выехала из спорной квартиры и не снялась с регистрационного учёта.
«Учитывая, что суд оставил квартиру за Лурье, прописанная там Долина, ее дочка и внучка будут подлежать выселению, так как после продажи квартиры они утратили право пользования указанным жилым помещением», — указала Спиридонова.
Она добавила, что у народной артистки РФ есть право подать ходатайство об отсрочке исполнения решения суда, если она представит уважительные причины, например, отсутствие другого жилья для несовершеннолетнего ребёнка.
Однако даже в этом случае срок на освобождение жилья звезде предоставят «не резиновый».
Ранее юрист Илья Ремесло назвал выселение певицы самым вероятным исходом дела о пятикомнатной квартире в Хамовниках. Кроме того, покупательница Полина Лурье в дальнейшем может взыскать с Долиной понесённые убытки, такие как расходы на адвокатов для судебного процесса.
16 декабря сообщалось, что Верховный суд РФ направил в апелляционную инстанцию вопрос о выселении Ларисы Долиной и её внучки из квартиры.