Юрист раскрыла, сможет ли Долина просить суд об отсрочке своего выезда из квартиры

17 декабря 2025, 07:16

Юрист Спиридонова: Суд может отсрочить исполнение решения в деле по квартире Долиной

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Решение Верховного суда по резонансному делу о квартире певицы Ларисы Долиной окажет успокаивающее влияние на рынок вторичного жилья. Такую оценку в беседе с «Российской газетой» дала член Ассоциации юристов России и управляющий партнер «Легес Бюро» Мария Спиридонова.





Она отметила, что Долина пока не выехала из спорной квартиры и не снялась с регистрационного учёта.





«Учитывая, что суд оставил квартиру за Лурье, прописанная там Долина, ее дочка и внучка будут подлежать выселению, так как после продажи квартиры они утратили право пользования указанным жилым помещением», — указала Спиридонова.