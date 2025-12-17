«Надежда влезть осталась»: Регина Тодоренко попыталась влезть в платье с выпускного
Регина Тодоренко честно показала неудачную примерку старого платья
Регина Тодоренко с юмором отнеслась к изменениям фигуры после третьих родов и поделилась с подписчиками самоироничным видео.
В личном блоге телеведущая показала, как пытается надеть платье, которое носила ещё до беременности — задолго до того, как стала мамой троих детей.
На кадрах Регина отчаянно старается застегнуть наряд, втягивая живот и смеясь над ситуацией.
«Когда родила троих, но надежда влезть в платье с выпускного осталась», — подписала она видео.Попытка оказалась безуспешной, но это только добавило ролику обаяния.
Подписчицы тут же поддержали звезду в комментариях, признавшись, что и сами продолжают хранить «платья надежды» даже после четвёртых и шестых родов. Многие отметили, что Тодоренко остаётся красивой и уверенной в себе вне зависимости от размера одежды.
При этом Регина не скрывает, что серьёзно настроена на восстановление формы. Почти сразу после третьих родов она вернулась к тренировкам и поставила себе цель заниматься пилатесом четыре раза в неделю. По словам телеведущей, спорт помогает не только физически, но и эмоционально — вернуть контакт с телом и почувствовать себя в гармонии с собой.