«Надежда влезть осталась»: Регина Тодоренко попыталась влезть в платье с выпускного

17 декабря 2025, 11:35

Регина Тодоренко честно показала неудачную примерку старого платья

Регина Тодоренко (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

Регина Тодоренко с юмором отнеслась к изменениям фигуры после третьих родов и поделилась с подписчиками самоироничным видео.





В личном блоге телеведущая показала, как пытается надеть платье, которое носила ещё до беременности — задолго до того, как стала мамой троих детей.



На кадрах Регина отчаянно старается застегнуть наряд, втягивая живот и смеясь над ситуацией.





«Когда родила троих, но надежда влезть в платье с выпускного осталась», — подписала она видео.