Олег Митяев (фото: РИА Новости / Кирилл Зыков)

Олег Григорьевич Митяев — советский и российский автор-исполнитель, поэт, композитор, музыкант и актер, член Союза писателей России, народный артист Российской Федерации. Он является художественным руководителем киноконцертного зала «Эльдар», а также автором и первым исполнителем песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 19 февраля артист отмечает 70-летний юбилей. О том, как складывалась его судьба, чем он занимается сегодня и что известно о его личной жизни — в материале «Радио 1».





Биография Олега Митява: детство и образование

Олег Митяев (фото: Instagram* / mityaev_oleg_official)

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»

«Я сам, добровольно, пою эту песню на всех концертах столько лет. И пока не надоело. Всякий раз искренне хочется спеть эти строчки, казалось бы, затертые до дыр», — говорил музыкант.

Карьера Олега Митяева

Олег Митяев (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Олег Митяев (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Сотрудничество, новые проекты и творческие инициативы

Личная жизнь Олега Митяева: три брака и история любви

Личная жизнь исполнителя легендарной песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» никогда не была простой. В отличие от его лиричных и мудрых строк, судьба самого артиста складывалась из непростых выборов, метаний и сильных чувств, которые в итоге привели его к третьей супруге — актрисе Марине Есипенко.

Первый брак и рождение сына: начало пути

«Часто бывает, что новая жена даже не хочет слышать про предыдущих супругов, детей. Будто отсекает это все. Конечно, можно понять, но Марина не осознавала, что и сама когда-нибудь может оказаться в похожей ситуации», — рассказал артист.

Олег Митяев (фото: Instagram* / mityaev_oleg_official)



Второй брак и годы на пике популярности

Марина Есипенко: третья жена Митяева

«Когда мы познакомились, Марина уже была свободна, но она не хотела разрушать мою семью. Мы несколько раз пытались расстаться, однако вновь начинали общаться. Я понимал, что не следует говорить жене об измене, но не мог справиться с собой. Со временем я пришел к выводу, что люди не меняются», — вспоминал он.

Олег Митяев и Марина Есипенко (фото: Instagram* / mityaev_oleg_official)

«Я помню эту историю в основном по рассказам, поскольку была маленькой. Папа просил руки мамы не только у нее, но и у нас с бабушкой. Конечно, мы согласились», — вспоминала Дарья.

Олег Митяев с женой и дочкой (фото: Instagram* / mityaev_oleg_official)

Олег Митяев сегодня