Изменял женам и стал отцом четверых детей: любовные поиски создателя песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» Олега Митяева

Олег Митяев (фото: РИА Новости / Кирилл Зыков)

Олег Григорьевич Митяев — советский и российский автор-исполнитель, поэт, композитор, музыкант и актер, член Союза писателей России, народный артист Российской Федерации. Он является художественным руководителем киноконцертного зала «Эльдар», а также автором и первым исполнителем песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 19 февраля артист отмечает 70-летний юбилей. О том, как складывалась его судьба, чем он занимается сегодня и что известно о его личной жизни — в материале «Радио 1».



Биография Олега Митява: детство и образование

Будущий поэт родился 19 февраля 1956 года в Челябинске в семье заводского рабочего и домохозяйки. Семья Митяевых жила дружно, Олег и его брат Вячеслав с ранних лет помогали родителям по хозяйству. По отцовской линии братья русские, по материнской — мордвины.

В юности Олег увлекался самыми разными профессиями: мечтал стать кинологом, пловцом, геологом. Однако практический выбор оказался иным — он поступил в техникум, где получил специальность техника-электрика. После окончания среднеспециального учебного заведения прошел службу в Военно-морском флоте, где входил в состав охраны адмирала флота Советского Союза. После демобилизации Митяев поступил в институт физической культуры и получил диплом тренера по плаванию.

Олег Митяев (фото: Instagram* / mityaev_oleg_official)
С жанром бардовской песни будущий артист познакомился во время работы в пионерском лагере, куда ежегодно уезжал на летний сезон.

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»

В 1978 году Митяев написал композицию «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Песня принесла ему приз Ильменского фестиваля и со временем стала неофициальным гимном бардовского движения.

«Я сам, добровольно, пою эту песню на всех концертах столько лет. И пока не надоело. Всякий раз искренне хочется спеть эти строчки, казалось бы, затертые до дыр», — говорил музыкант.
Некоторое время он возглавлял клуб в пансионате отдыха, затем начал сотрудничество с Челябинской филармонией. Примечательно, что работать в филармонию Митяев пошел не из карьерных соображений, а ради получения служебного жилья, поскольку изначально не планировал становиться профессиональным певцом.

Стремясь расширить знания в области искусства, артист отправился в Москву поступать в театральный институт. Существенную роль в этом решении сыграло письмо Булата Окуджавы, который поддержал молодого автора. В столице Митяев остался и в 1991 году окончил заочное отделение ГИТИСа.

Карьера Олега Митяева

Творческая биография Митяева началась в 22 года. Первое исполнение песни на фестивале бардовской песни в 1978 году принесло ему широкую известность. И сегодня артист продолжает исполнять строки, ставшие символом его творчества.

Олег Митяев (фото: кадр из программы «Судьба человека»)
Вторая песня появилась уже в следующем году — она была посвящена рождению сына. В дальнейшем автор писал произведения на самые разные темы — от общественных мотивов до лирики. Композиция «Крепитесь, люди, скоро лето» прозвучала даже в космосе во время полугодовой экспедиции российских и американских космонавтов.

Первый альбом «Давай с тобой поговорим» вышел в 1990 году. После этого автор-песенник практически ежегодно выпускал новые сборники. Его песни продолжают звучать на телевидении и радио, а известные исполнители включают их в свой репертуар.

Помимо музыкальной деятельности, Митяев принимал участие в документальных фильмах о бардовском движении и снимался в сериалах. В кино он дебютировал в боевике «Сафари № 6» и драме «Убийца», где исполнил эпизодические роли.

За годы карьеры артист выступал во многих странах мира, а его песни были переведены на иностранные языки, включая немецкий и иврит. Его творчество для европейской аудитории стало своеобразным культурным мостом с Россией.

Концерты Митяева проходят в формате, сочетающем выступление певца, творческий вечер и элементы моноспектакля. Он активно общается с публикой, импровизирует и подстраивается под настроение зала. В 2017 году состоялась премьера документального фильма «Олег Митяев: “Живут такие люди”» режиссера Ольги Кисленко, посвященного его жизни и творчеству

Олег Митяев (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Сотрудничество, новые проекты и творческие инициативы

Артист сотрудничал с гитаристами Леонидом Марголиным и Родионом Марченко, которые выступали в роли его аккомпаниаторов и участвовали в записи альбомов. Сам Митяев признавался, что не считает себя виртуозным гитаристом, поэтому на сцене предпочитает работать с профессиональными музыкантами.

В 2018 году вышел альбом «Никому не хватает любви», а в 2019-м артист представил авторский сборник из 22 ранее опубликованных песен. В начале 2020 года Митяев совместно с писателем и сценаристом Викторией Токаревой провел благотворительный творческий вечер в реабилитационном центре «Красная Пахра». Участники мероприятия исполняли песни и общались со слушателями.

Артист также появился в камео в седьмом сезоне сериала «Сваты» и написал для саундтрека композицию «Повзрослели дети наши». Премьера сезона состоялась зимой 2021 года. В 2022 году Митяев принял участие в церемонии вручения премии Владимира Высоцкого «Своя колея», где исполнил песню «Прощание с горами».

Значимым проектом стала группа «Ирония судьбы», создателем и художественным руководителем которой выступил Митяев. В 2022 году коллектив представил дебютный альбом «Ночь перед Рождеством». На концертах артист неизменно выходил на сцену вместе с музыкантами.

По словам Митяева, участники «Иронии судьбы» являются хранителями традиций авторской песни. Летом 2022 года вышло наиболее полное собрание произведений автора «Почти весь Митяев: Песни, стихи, воспоминания», включившее стихи, заметки и воспоминания о деятелях музыкального искусства.

Личная жизнь Олега Митяева: три брака и история любви

Личная жизнь исполнителя легендарной песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» никогда не была простой. В отличие от его лиричных и мудрых строк, судьба самого артиста складывалась из непростых выборов, метаний и сильных чувств, которые в итоге привели его к третьей супруге — актрисе Марине Есипенко.

Первый брак и рождение сына: начало пути


Со своей первой супругой Светланой Олег Митяев познакомился задолго до того, как обрел всенародную славу. В то время он был лишь в начале своего творческого пути, и до громкой популярности было еще далеко. Семья жила бедно, однако это не мешало их союзу.

Вскоре у пары родился сын, которого назвали Сергеем. Казалось, что появление первенца должно было укрепить брак, но судьба распорядилась иначе и семья распалась. Причиной развода стало новое увлечение Митяева. Он не стал обманывать супругу и нашел в себе силы честно рассказать ей о зародившихся чувствах к другой девушке по имени Марина.

«Часто бывает, что новая жена даже не хочет слышать про предыдущих супругов, детей. Будто отсекает это все. Конечно, можно понять, но Марина не осознавала, что и сама когда-нибудь может оказаться в похожей ситуации», — рассказал артист.
Олег Митяев (фото: Instagram* / mityaev_oleg_official)

Второй брак и годы на пике популярности


Отношения со второй супругой продлились около десяти лет. Этот период стал знаковым для карьеры Митяева: к нему пришла та самая долгожданная популярность. Артист много гастролировал, его график был плотным, он постоянно выступал в разных уголках России и практически не бывал дома.

Как вспоминает сам Олег Григорьевич, в то время он был полностью поглощен творчеством и совсем не думал о поисках новой любви. Однако, по его словам, настоящее чувство врывается в жизнь внезапно.

Марина Есипенко: третья жена Митяева


Судьбоносная встреча произошла с актрисой Мариной Есипенко, которая на тот момент уже была известной фигурой в театральной среде. Она блистала на сцене Театра имени Вахтангова, а сама она была замужем за Никитой Джигурдой.

«Когда мы познакомились, Марина уже была свободна, но она не хотела разрушать мою семью. Мы несколько раз пытались расстаться, однако вновь начинали общаться. Я понимал, что не следует говорить жене об измене, но не мог справиться с собой. Со временем я пришел к выводу, что люди не меняются», — вспоминал он.
На протяжении нескольких лет Олег Григорьевич вел двойную жизнь. Он не решался уйти от законной супруги, испытывая чувство вины и страх перед переменами, но и противостоять притяжению к актрисе был не в силах. Ситуация осложнилась в 1998 году, когда вторая жена родила Митяеву сына Савву. К этому моменту они уже воспитывали мальчика Филиппа.

Олег Митяев и Марина Есипенко (фото: Instagram* / mityaev_oleg_official)
Несмотря на появление второго ребенка, мысли артиста по-прежнему были заняты другой Есипенко. В конце концов, груз двойной жизни стал невыносим, и исполнитель, устав от необходимости скрывать правду, принял окончательное решение развестись.

Даже когда Олег Митяев и Марина Есипенко наконец-то сошлись, он не спешил идти под венец. Возможно, сказывался горький опыт предыдущих неудачных союзов. Пара жила в гражданском браке, и лишь спустя несколько лет, когда их общей дочери Дарье исполнилось пять лет, музыкант решился на официальное предложение.

«Я помню эту историю в основном по рассказам, поскольку была маленькой. Папа просил руки мамы не только у нее, но и у нас с бабушкой. Конечно, мы согласились», — вспоминала Дарья.
Несмотря на сложные перипетии личной жизни, Олег Митяев всегда оставался ответственным отцом. Он поддерживает связь со всеми тремя сыновьями от предыдущих браков. Артист регулярно помогает наследникам материально и всячески поощряет их творческие начинания, оставаясь для них мудрым наставником и опорой.

Главным же человеком в судьбе барда на сегодняшний день остается его третья супруга Марина. Их союз, выдержавший проверку временем и общественным осуждением, длится уже много лет. Олег Григорьевич не скрывает: некоторые поклонники осуждали его за уход из семьи, однако сам он ни разу не пожалел о том, что поддался чувствам и развелся с нелюбимыми женщинами. По его мнению, только честность с самим собой и близкими людьми, какой бы горькой она ни была, в конечном итоге приводит к настоящему счастью.

Олег Митяев с женой и дочкой (фото: Instagram* / mityaev_oleg_official)
Семья приобрела дом в подмосковных Ватутинках, где среди соседей оказалась Виктория Токарева, с которой у Митяева сложились дружеские отношения.

Олег Митяев сегодня

Сегодня Олег Митяев продолжает активную творческую и концертную деятельность в России. В этом году он гастролирует с программой «Олег Митяев — 70!».

