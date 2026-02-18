Изменял женам и стал отцом четверых детей: любовные поиски создателя песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» Олега Митяева
Олег Григорьевич Митяев — советский и российский автор-исполнитель, поэт, композитор, музыкант и актер, член Союза писателей России, народный артист Российской Федерации. Он является художественным руководителем киноконцертного зала «Эльдар», а также автором и первым исполнителем песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 19 февраля артист отмечает 70-летний юбилей. О том, как складывалась его судьба, чем он занимается сегодня и что известно о его личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Олега Митява: детство и образованиеБудущий поэт родился 19 февраля 1956 года в Челябинске в семье заводского рабочего и домохозяйки. Семья Митяевых жила дружно, Олег и его брат Вячеслав с ранних лет помогали родителям по хозяйству. По отцовской линии братья русские, по материнской — мордвины.
В юности Олег увлекался самыми разными профессиями: мечтал стать кинологом, пловцом, геологом. Однако практический выбор оказался иным — он поступил в техникум, где получил специальность техника-электрика. После окончания среднеспециального учебного заведения прошел службу в Военно-морском флоте, где входил в состав охраны адмирала флота Советского Союза. После демобилизации Митяев поступил в институт физической культуры и получил диплом тренера по плаванию.
С жанром бардовской песни будущий артист познакомился во время работы в пионерском лагере, куда ежегодно уезжал на летний сезон.
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»В 1978 году Митяев написал композицию «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Песня принесла ему приз Ильменского фестиваля и со временем стала неофициальным гимном бардовского движения.
«Я сам, добровольно, пою эту песню на всех концертах столько лет. И пока не надоело. Всякий раз искренне хочется спеть эти строчки, казалось бы, затертые до дыр», — говорил музыкант.Некоторое время он возглавлял клуб в пансионате отдыха, затем начал сотрудничество с Челябинской филармонией. Примечательно, что работать в филармонию Митяев пошел не из карьерных соображений, а ради получения служебного жилья, поскольку изначально не планировал становиться профессиональным певцом.
Стремясь расширить знания в области искусства, артист отправился в Москву поступать в театральный институт. Существенную роль в этом решении сыграло письмо Булата Окуджавы, который поддержал молодого автора. В столице Митяев остался и в 1991 году окончил заочное отделение ГИТИСа.
Карьера Олега МитяеваТворческая биография Митяева началась в 22 года. Первое исполнение песни на фестивале бардовской песни в 1978 году принесло ему широкую известность. И сегодня артист продолжает исполнять строки, ставшие символом его творчества.
Вторая песня появилась уже в следующем году — она была посвящена рождению сына. В дальнейшем автор писал произведения на самые разные темы — от общественных мотивов до лирики. Композиция «Крепитесь, люди, скоро лето» прозвучала даже в космосе во время полугодовой экспедиции российских и американских космонавтов.
Первый альбом «Давай с тобой поговорим» вышел в 1990 году. После этого автор-песенник практически ежегодно выпускал новые сборники. Его песни продолжают звучать на телевидении и радио, а известные исполнители включают их в свой репертуар.
Помимо музыкальной деятельности, Митяев принимал участие в документальных фильмах о бардовском движении и снимался в сериалах. В кино он дебютировал в боевике «Сафари № 6» и драме «Убийца», где исполнил эпизодические роли.
За годы карьеры артист выступал во многих странах мира, а его песни были переведены на иностранные языки, включая немецкий и иврит. Его творчество для европейской аудитории стало своеобразным культурным мостом с Россией.
Концерты Митяева проходят в формате, сочетающем выступление певца, творческий вечер и элементы моноспектакля. Он активно общается с публикой, импровизирует и подстраивается под настроение зала. В 2017 году состоялась премьера документального фильма «Олег Митяев: “Живут такие люди”» режиссера Ольги Кисленко, посвященного его жизни и творчеству
Сотрудничество, новые проекты и творческие инициативыАртист сотрудничал с гитаристами Леонидом Марголиным и Родионом Марченко, которые выступали в роли его аккомпаниаторов и участвовали в записи альбомов. Сам Митяев признавался, что не считает себя виртуозным гитаристом, поэтому на сцене предпочитает работать с профессиональными музыкантами.
В 2018 году вышел альбом «Никому не хватает любви», а в 2019-м артист представил авторский сборник из 22 ранее опубликованных песен. В начале 2020 года Митяев совместно с писателем и сценаристом Викторией Токаревой провел благотворительный творческий вечер в реабилитационном центре «Красная Пахра». Участники мероприятия исполняли песни и общались со слушателями.
Артист также появился в камео в седьмом сезоне сериала «Сваты» и написал для саундтрека композицию «Повзрослели дети наши». Премьера сезона состоялась зимой 2021 года. В 2022 году Митяев принял участие в церемонии вручения премии Владимира Высоцкого «Своя колея», где исполнил песню «Прощание с горами».
Значимым проектом стала группа «Ирония судьбы», создателем и художественным руководителем которой выступил Митяев. В 2022 году коллектив представил дебютный альбом «Ночь перед Рождеством». На концертах артист неизменно выходил на сцену вместе с музыкантами.
По словам Митяева, участники «Иронии судьбы» являются хранителями традиций авторской песни. Летом 2022 года вышло наиболее полное собрание произведений автора «Почти весь Митяев: Песни, стихи, воспоминания», включившее стихи, заметки и воспоминания о деятелях музыкального искусства.
Личная жизнь Олега Митяева: три брака и история любви
Первый брак и рождение сына: начало пути
Со своей первой супругой Светланой Олег Митяев познакомился задолго до того, как обрел всенародную славу. В то время он был лишь в начале своего творческого пути, и до громкой популярности было еще далеко. Семья жила бедно, однако это не мешало их союзу.
Вскоре у пары родился сын, которого назвали Сергеем. Казалось, что появление первенца должно было укрепить брак, но судьба распорядилась иначе и семья распалась. Причиной развода стало новое увлечение Митяева. Он не стал обманывать супругу и нашел в себе силы честно рассказать ей о зародившихся чувствах к другой девушке по имени Марина.
«Часто бывает, что новая жена даже не хочет слышать про предыдущих супругов, детей. Будто отсекает это все. Конечно, можно понять, но Марина не осознавала, что и сама когда-нибудь может оказаться в похожей ситуации», — рассказал артист.
Второй брак и годы на пике популярности
Отношения со второй супругой продлились около десяти лет. Этот период стал знаковым для карьеры Митяева: к нему пришла та самая долгожданная популярность. Артист много гастролировал, его график был плотным, он постоянно выступал в разных уголках России и практически не бывал дома.
Как вспоминает сам Олег Григорьевич, в то время он был полностью поглощен творчеством и совсем не думал о поисках новой любви. Однако, по его словам, настоящее чувство врывается в жизнь внезапно.
Марина Есипенко: третья жена Митяева
Судьбоносная встреча произошла с актрисой Мариной Есипенко, которая на тот момент уже была известной фигурой в театральной среде. Она блистала на сцене Театра имени Вахтангова, а сама она была замужем за Никитой Джигурдой.
«Когда мы познакомились, Марина уже была свободна, но она не хотела разрушать мою семью. Мы несколько раз пытались расстаться, однако вновь начинали общаться. Я понимал, что не следует говорить жене об измене, но не мог справиться с собой. Со временем я пришел к выводу, что люди не меняются», — вспоминал он.На протяжении нескольких лет Олег Григорьевич вел двойную жизнь. Он не решался уйти от законной супруги, испытывая чувство вины и страх перед переменами, но и противостоять притяжению к актрисе был не в силах. Ситуация осложнилась в 1998 году, когда вторая жена родила Митяеву сына Савву. К этому моменту они уже воспитывали мальчика Филиппа.
Несмотря на появление второго ребенка, мысли артиста по-прежнему были заняты другой Есипенко. В конце концов, груз двойной жизни стал невыносим, и исполнитель, устав от необходимости скрывать правду, принял окончательное решение развестись.
Даже когда Олег Митяев и Марина Есипенко наконец-то сошлись, он не спешил идти под венец. Возможно, сказывался горький опыт предыдущих неудачных союзов. Пара жила в гражданском браке, и лишь спустя несколько лет, когда их общей дочери Дарье исполнилось пять лет, музыкант решился на официальное предложение.
«Я помню эту историю в основном по рассказам, поскольку была маленькой. Папа просил руки мамы не только у нее, но и у нас с бабушкой. Конечно, мы согласились», — вспоминала Дарья.Несмотря на сложные перипетии личной жизни, Олег Митяев всегда оставался ответственным отцом. Он поддерживает связь со всеми тремя сыновьями от предыдущих браков. Артист регулярно помогает наследникам материально и всячески поощряет их творческие начинания, оставаясь для них мудрым наставником и опорой.
Главным же человеком в судьбе барда на сегодняшний день остается его третья супруга Марина. Их союз, выдержавший проверку временем и общественным осуждением, длится уже много лет. Олег Григорьевич не скрывает: некоторые поклонники осуждали его за уход из семьи, однако сам он ни разу не пожалел о том, что поддался чувствам и развелся с нелюбимыми женщинами. По его мнению, только честность с самим собой и близкими людьми, какой бы горькой она ни была, в конечном итоге приводит к настоящему счастью.
Семья приобрела дом в подмосковных Ватутинках, где среди соседей оказалась Виктория Токарева, с которой у Митяева сложились дружеские отношения.