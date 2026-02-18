Блогер Лерчек вновь оказалась в больнице на последних сроках беременности
Беременная блогер Лерчек вновь оказалась в больнице на последних сроках беременности. О состоянии возлюбленной рассказал танцор Луис Сквиччиарини.
По его словам, будущую маму экстренно госпитализировали из-за ухудшения самочувствия. Сквиччиарини признался, что Чекалина живёт с постоянной болью, а облегчить состояние помогают только обезболивающие препараты. При этом она старается принимать их как можно реже, чтобы не навредить будущему ребёнку.
Сейчас, как утверждает танцор, состояние Лерчек стабилизировалось, однако остаётся «деликатным». Медики продолжают наблюдать блогера, поскольку до родов остаётся совсем немного времени. Подробности диагноза пара не раскрывает.
