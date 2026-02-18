18 февраля 2026, 08:26

SHOT: Волочкову прооперировали в немецкой клинике для бомжей за 1 млн рублей

Анастасия Волочкова и Марчел Абаби (Фото: Инстаграм* @volochkova_art)

Анастасию Волочкову прооперировали в немецкой клинике для бомжей за 1 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.