Анастасию Волочкову прооперировали в немецкой клинике для бомжей за 1 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
На прошлой неделе 50-летняя балерина прилетела в Германию для проведения операции на ноге. В мюльхаймском госпитале St. Marien-Hospital ей удалили косточку. Стоимость процедуры составила около 10 тысяч евро, что эквивалентно примерно 909 тысячам рублей. Анастасия решила сэкономить и отказалась от пакета услуг, включающего недельный стационар, реабилитацию и дополнительный уход.
Волочкова утверждает, что операцию ей провели лучшие специалисты Германии, а сама клиника является одной из самых уважаемых медицинских учреждений страны. Однако, как выяснилось, St. Marien-Hospital имеет репутацию одного из худших госпиталей в земле Северный Рейн-Вестфалия. Местные жители часто жалуются на проблемы с работой рентгеновского оборудования, недостаточный уход со стороны медсестёр, путаницу с анализами крови и преждевременную выписку пациентов, чтобы освободить койки для бездомных, которых больница обязана принимать. Кроме того, питание в госпитале оставляет желать лучшего — пациентов кормят бутербродами с грубым хлебом и колбасой.
По словам Волочковой, клинику ей порекомендовали знакомые. Тем не менее, она не собирается следовать медицинским предписаниям: вместо рекомендованных восьми недель покоя после операции, балерина уже анонсировала своё выступление на конец марта.
