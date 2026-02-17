Бекхэмы устроили шумную вечеринку 21-летнему Крузу на фоне скандала в семье — фото

17 февраля 2026, 21:43

Бекхэмы устроили шумную вечеринку 21-летнему Крузу на фоне скандала в семье

Круз Бэкхэм (Фото: Instagram*/cruzbeckham)

Дэвид и Виктория Бекхэм устроили своему младшему сыну Крузу роскошную вечеринку по случаю 21‑летия.





Праздник прошёл в минувшие выходные в лондонском The MAINE в Мейфэре — в кругу семьи и друзей. При этом старший сын пары, Бруклин, по-прежнему остаётся в стороне от родственников. Снимками с торжества Виктория поделилась в соцсетях.



Вечер оформили в стиле «Большого бала в духе Битлз»: над залом сияла огромная люстра, гости пришли в чёрных костюмах, а для них подготовили изысканный ужин из трёх блюд. Судя по всему, меню Круз подбирал сам — на закуску предлагали куриные крылышки или рёбрышки, а основным блюдом стали бургеры либо рыбные тако.



Именинник тоже вышел к гостям — он выступил на сцене со своей новой группой Cruz Beckham And The Beakers. Но самым эмоциональным моментом вечера стала речь Виктории, 14‑летней Харпер и 31‑летней возлюбленной Круза Джеки Апостел. их поздравление растрогало Круза до слёз, рядом с отцом Дэвидом.



Круз и Дэвид Бэкхэмы (Фото: Instagram*/victoriabeckham)



«Отмечаем день рождения Круза заранее!! Мы так тебя любим!!!» — поделилась звездная мама.