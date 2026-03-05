05 марта 2026, 16:08

Андрей Панин (фото: РИА Новости / РИА Новости)

Андрей Владимирович Панин — советский и российский актер театра и кино, режиссер, заслуженный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии и премии «Ника», многократный номинант премии «Золотой орел». Он прославился ролями сложных, противоречивых персонажей — зачастую антагонистов, чья внутренняя драматургия делала образы особенно яркими. Широкую известность артисту принесли работы в сериалах «Бригада» и «Каменская», а также фильмы «Мама не горюй», «Свадьба», «Водитель для Веры» и «Жмурки». 6 марта 2013 года жизнь актера трагически оборвалась. О том, каким был путь Андрея Панина — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Андрея Панина: детство и юность Как Панин пришел в актерскую профессию Долгий путь к известности «Гениальный злодей»: путь к признанию в кино Яркие роли и режиссерские проекты Личная жизнь Андрея Панина: семья и разлука с дочерью Последние годы жизни Панина Таинственная смерть Андрея Панина Альтернативные версии трагедии Память об актере

Биография Андрея Панина: детство и юность

Андрей Панин (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

«Был санаторий-пансионат, куда завезли студентов на зимние каникулы. Директор, чтобы прикрыть свое очередное воровство, убрал оттуда всю охрану. Ну, люди и пожили там "весело" две недели. Вещи разные происходили: где-то что-то побили, натворили. А когда милиционеры приехали разбираться, я достаточно нагло себя повел, убегал от них. За особую дерзость в отношении сотрудников милиции меня отчислили со второго курса», — вспоминал актер.

Как Панин пришел в актерскую профессию

«Я увидел красавицу у станка, и выбор был сделан», — признавался Панин.

Долгий путь к известности

«От регулировщика каких-то там труб на химзаводе и заканчивая… черт знает! Пытался даже по бизнесу ударить. Но понял, что это не мое», — вспоминал Панин.

«Гениальный злодей»: путь к признанию в кино

Андрей Панин (фото: кадр из сериала «Мама, не горюй»)

Яркие роли и режиссерские проекты

Андрей Панин (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Личная жизнь Андрея Панина: семья и разлука с дочерью

«Тогда у них и пошли отношения в разнобой. Воспитывали девочку там, у дедушки-бабушки. Последний раз я Надю видела совсем маленькой», — делилась сестра Панина Нина.

Второй брак и дети

Андрей Панин с женой (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

«Папа — сам ребенок, хулиган. Он не заправляет кровать, готов сколько угодно бегать, пугать всех из-за угла, скакать лошадкой, кричать и драться подушками. Другой разговор, что у него не всегда находится на все это время — просто в силу его занятости», — отмечала Наталья.

Последние годы жизни Панина

Актер Андрей Панин (фото: кадр из сериала «Бригада»)

Таинственная смерть Андрея Панина

«Ключи у меня от этой квартиры всегда были. Когда Андрей с женой Наташей приобрели рядом новое жилье, эти апартаменты пустовали. И Панин предложил использовать свободную жилплощадь для хранения нашего инвентаря — монтажки, обработанных материалов», — объяснил он.

Альтернативные версии трагедии

Андрей Панин (фото:РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

«Нужно было видеть тот кошмар, который творился в квартире. И я понимаю, что Панин — талантливый человек, но только он не мог так талантливо сам себя убить», — говорил друг актера.

Память об актере

«Сыновья очень похожи на отца, что, безусловно, великая радость для меня», — говорила она.