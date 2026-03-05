«Вручил мой близкий человек»: Анастасия Волочкова рассказала о самом роскошном подарке на 8 марта

05 марта 2026, 12:53

Балерина Волочкова: самым роскошным подарком на 8 марта стал калейдоскоп

Анастасия Волочкова (Фото: телеграм-канал @volochkova_anastasiya)

Весна начинается с очень трогательного и нежного праздника — Международного женского дня 8 Марта. В этот день особенные слова звучат для добрых и ласковых, отважных и одновременно ранимых, наших родных и любимых женщин.





Российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница Анастасия Волочкова в беседе с ​«Радио 1» рассказала о ​сюрпризе, который запомнила на всю жизнь.





«Самый запоминающийся подарок мне вручил мой близкий человек много лет назад. Это был калейдоскоп — очень инкрустированный, красивый, дорогущей фирмы. И дело было не в подарке, а в том, что он пожелал, чтобы я остановилась в своих безудержных моментах жизни и заглядывала в это маленькое стеклышко. Чтобы я улавливала, как красиво переливаются эти кристаллики. Чтобы я таким образом успокаивала свой мозг», — поделилась балерина.