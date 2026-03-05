Обвинение потребовало приговорить блогера Маркаряна к шести годам колонии

05 марта 2026, 13:24

Арсен Маркарян (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Прокуратура попросила приговорить блогера Арсена Маркаряна к шести годам и 10 месяцам колонии по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщает корреспондент «Осторожно, новости» из зала Московского городского суда.





Маркаряну вменяют два эпизода реабилитации нацизма. По версии обвинения, в марте 2025 года он опубликовал видеоролик, в котором оскорбительно высказался о советском солдате Александре Матросове, погибшем в 19 лет во время Великой Отечественной войны.



На заседании блогер полностью признал вину и заявил, что раскаивается. По его словам, ему «очень стыдно» за сказанное, и он намерен сделать всё возможное, чтобы искупить вину. Также Маркарян сообщил, что 3 марта у него родилась дочь.



Защита отметила, что обвиняемый помогал пострадавшим и военнослужащим в зоне СВО. В частности, у него есть благодарственные письма от фондов из ДНР — по словам адвокатов, блогер оплачивал новогодние подарки для военных.



Маркарян попросил рассмотреть дело в особом порядке — за одно заседание при полном признании вины. В таком случае суд не исследует доказательства и не может назначить максимальное наказание.



Блогер находится под стражей с августа 2025 года. Тогда его задержали на Можайском шоссе, где он находился в багажнике автомобиля. После этого суд арестовал Маркаряна.

