Жених Анны Семенович развелся: «Свободный парень теперь»
Анна Семенович сообщила, что ее жених развелся
Певица Анна Семенович рассказала, что ее возлюбленный, бизнесмен Денис Шреер, официально развелся. Ее слова приводит «СтарХит».
Артистка отметила, что бракоразводный процесс завершился еще полгода назад, но пара предпочла не афишировать это событие.
«Свободный парень он теперь! Но все остальное пока секретная информация. Как только что-то решится, мы вам скажем», — сказала экс-солистка «Блестящих».Напомним, о ее отношениях с женатым бизнесменом стало известно в июне 2024 года. Тогда Семенович объясняла, что Шреер находится в процессе развода.
