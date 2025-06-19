Изнасилование, убийство и сутенерство: Витас, Деревянко, Петренко и другие звезды, имеющие проблемы с законом

Некоторые российские знаменитости в разные годы оказывались фигурантами уголовных и административных дел. Одни получали условные сроки или штрафы, другие — реальное наказание, включая аресты и тюремное заключение. «Радио 1» расскажет, у кого из российских знаменитостей проблемы с законом и почему.
Александр Кокорин и Павел Мамаев: дело о драке и год в колонии
В октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками резонансной драки в центре Москвы. Их обвинили в хулиганстве, побоях и нанесении легкого вреда здоровью с применением предметов в качестве оружия. Суд приговорил спортсменов к реальному сроку. После года в СИЗО и колонии они были освобождены.
На сегодняшний день Кокорин продолжает футбольную карьеру за кипрский клуб «Арис», а Мамаев завершил карьеру в качестве игрока.
Наталья Бочкарёва: задержание с наркотиками
Актриса Наталья Бочкарёва, известная по сериалу «Счастливы вместе», в 2019 году была задержана в Москве в состоянии наркотического опьянения. При себе у артистки обнаружили запрещённые вещества. Суд назначил ей штраф, учитывая отсутствие предыдущих судимостей и наличие детей. Уголовного срока удалось избежать.
Михаил Казаков: дело об убийстве в подростковом возрасте
В 2005 году 16-летний актёр Михаил Казаков, защищая свою знакомую, убил 20-летнего Кирилла Гуркина. Казаков нанес Гуркину удары ножом в сердце и в сонную артерию. В содеянном сразу признался. Впоследствии квалификация дела была изменена, однако до сих пор точная мера наказания вызывает споры. По разным данным, Казаков либо провёл несколько месяцев под следствием, либо отбывал наказание около года.
Игорь Петренко: участие в тяжком преступлении
В молодости актёр Игорь Петренко проходил по делу об убийстве, совершённом в начале 1990-х годов. Как сообщалось, преступление было связано с возвратом долга. Суд признал Петренко соучастником и назначил ему восемь лет условного срока. Некоторое время актёр находился под следствием и проходил обследование в психиатрическом учреждении.
Витас: от ДТП до стрельбы из пистолета
Певец Виталий Грачёв, выступающий под псевдонимом Витас, неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2003 году его осудили за сбыт оружия. В 2013-м он стал участником ДТП, в ходе которого сбил велосипедистку и грубо повёл себя с полицейскими. В 2018 году артист устроил стрельбу из стартового пистолета на территории собственного дома, вызвав обеспокоенность соседей и внимание СМИ.
Владимир Долинский: четыре года за валютные операции
Актёр Владимир Долинский был осуждён в 1973 году за незаконные валютные операции. В колонии он провёл четыре года. Как утверждал сам артист, преступление было связано с попыткой материально обеспечить семью. Позже он был досрочно освобождён благодаря ходатайству Театра сатиры.
Михаил Звездинский: серия приговоров и тюремных сроков
Певец Михаил Звездинский в разные годы несколько раз привлекался к уголовной ответственности. В 1962 году его осудили за кражу автомобиля и ценностей. В 1966 году — за дезертирство. В 1973-м он получил три года за преступление против личности, а в 1982 году был вновь осуждён на шесть лет за дачу взятки и незаконное предпринимательство.
Павел Деревянко: судимости в молодости
Актёр Павел Деревянко в 1990-х дважды привлекался к уголовной ответственности. Первое дело касалось хранения и распространения марихуаны — он получил условный срок. Второй эпизод связан с обвинением в сутенёрстве. Благодаря поддержке однокурсников из ГИТИСа и положительным характеристикам, суд ограничился мягким приговором — год условно.