Изнасилование, убийство и сутенерство: Витас, Деревянко, Петренко и другие звезды, имеющие проблемы с законом

19 июня 2025, 16:04

Павел Деревянко (фото: Instagram* / pablo_derevyanko)

Некоторые российские знаменитости в разные годы оказывались фигурантами уголовных и административных дел. Одни получали условные сроки или штрафы, другие — реальное наказание, включая аресты и тюремное заключение. «Радио 1» расскажет, у кого из российских знаменитостей проблемы с законом и почему.





Содержание Александр Кокорин и Павел Мамаев: дело о драке и год в колонии Наталья Бочкарёва: задержание с наркотиками Михаил Казаков: дело об убийстве в подростковом возрасте Игорь Петренко: участие в тяжком преступлении Витас: от ДТП до стрельбы из пистолета Владимир Долинский: четыре года за валютные операции Михаил Звездинский: серия приговоров и тюремных сроков Павел Деревянко: судимости в молодости

Александр Кокорин и Павел Мамаев: дело о драке и год в колонии

Павел Мамаев и Александр Кокорин (фото: РИА Новости / Максим Блинов)

Наталья Бочкарёва: задержание с наркотиками

Наталья Бочкарёва (фото: Instagram* / natalia_bochkareva_official)



Михаил Казаков: дело об убийстве в подростковом возрасте

Михаил Казаков (фото: кадр из сериала «Папины дочки»)



Игорь Петренко: участие в тяжком преступлении

Игорь Петренко (фото: РИА Новости / Алексей Никольский)



Витас: от ДТП до стрельбы из пистолета

Витас (фото: Instagram* / vitasroom)



Владимир Долинский: четыре года за валютные операции

Владимир Долинский (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)



Михаил Звездинский: серия приговоров и тюремных сроков

Михаил Звездинский (фото: РИА Новости / Юрий Абрамочкин)



Павел Деревянко: судимости в молодости