«75% говна»: Михайлов объяснил, почему не стал работать с Ефремовым

19 июня 2025, 14:34

Михайлов объяснил отказ работать с Ефремовым его высказываниями

Александр Михайлов (Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев)

Народный артист России Александр Михайлов в одном из интервью признался, почему не стал работать с Олегом Ефремовым. Слова артиста приводит «NEWS.ru».





Александр Михайлов в разговоре с «NEWS.ru» рассказал, что идея встретиться с Олегом Ефремовым исходила от режиссёра Льва Анохина. Мужчина настаивал, чтобы Михайлов стал артистом МХАТа и устроил встречу.



Артист вспоминает, что когда он прибыл на «собеседование», на сцене проходила репетиция, а обстановка была крайне нервной. Ефремов объявил перерыв, во время которого побеседовал с Михайловым.

«Он поворачивается и произносит: «На героя метишь? Понятно. Опять. А у меня — 75% говна». Так и сказал, имея в виду коллектив артистов. Я стою и не знаю, как реагировать», — рассказал Александр.