Звезда «Дома-2» Глеб Клубничка раскрыл правду о своей наркотической зависимости

19 июня 2025, 15:21

Глеб Жемчугов: от употребления наркотиков становишься умственным инвалидом

Глеб Жемчугов (Фото: Радио 1)

Экс-участник скандального реалити-шоу «Дом-2» Глеб Жемчугов (Клубничка) несколько месяцев назад стал отцом во второй раз. Сейчас он живет в Крыму, счастлив в браке, ведет свадебные торжества. Однако еще два года назад ветеран телестройки боролся со страшной зависимостью. О том, как ему удалось избавиться от привязанности к наркотикам Жемчугов рассказал в подкасте «Переговорка» с Георгием Иващенко на «Радио 1».







«В 90-е было принято, что молодежь употребляла. Когда я приехал в Москву, на «Дом-2», я просил выходные, чтобы посмотреть столицу. Мы поехали с Никитой Кузнецовым (экс-участник «Дома-2» — прим. ред) в клуб. Там компания людей, дали пакет с веществом. Через час мы поехали в другой клуб, там тоже компания людей, дали пакет. Самая большая опасность наркотика — чувство, что хочется повторить», — поделился Жемчугов.

«Сейчас я живой, я способен разговаривать — это чудо. Я видел людей, которые употребляли, многих из них уже нет в живых. Есть точка невозврата. Ты становишься умственным инвалидом, таких людей видно и это страшно», — объясняет экс-участник «Дома-2».

«Эти слова меня тогда замотивировали, я вернулся в группу и сказал: "Пацаны, я буду с вами до талого"», — рассказал Глеб.