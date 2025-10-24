Известный дизайнер рассказал о неприятном инциденте с Ксенией Собчак

24 октября 2025, 15:15

Дизайнер Гуляев: Собчак после знакомства делала вид, что видит меня впервые

Ксения Собчак (Фото: Телеграм @ksbchk)

Известная своим непростым нравом журналистка Ксения Собчак не раз оказывалась в центре скандалов. Именно это обстоятельство сделало ее знакомство с дизайнером Игорем Гуляевым особенно ярким.





Кутюрье отметил, что впервые встретился с Ксенией несколько лет назад, однако в последующие разы она намерено делала вид, что видит его впервые. Однажды он присутствовал лично при скандальном разговоре Ксении Собчак и Леры Кудрявцевой. Тогда журналистка критиковала платье телеведущей, дизайнером которого был Гуляев.

«Ксения начала говорить: "Что это такое, как ты это все носишь?". Лера тогда отметила, что разговор идет при мне. Я обратился к Собчак и сказал: "Ксения, это я, мы с вами в очередной раз будем знакомиться". Она снова сделала вид, что видит меня впервые. Я тогда взял свой телефон и ввел запрос — "Ксения Собчак в изделии Игоря Гуляева". Мой телефон выдает фотографию, где она стоит в платье Ульяны Сергиенко и в моем меховом палантине», — рассказал кутюрье в подкасте «Переговорка» на «Радио 1».