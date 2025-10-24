«Поющие трусы?»: близкий друг Лолиты сделал заявление об отмене ее концертов после «Голой вечеринки»

24 октября 2025, 14:24

Дизайнер Гуляев: Лолита настоящий мастер, ее концерты нельзя отменять

Лолита Милявская (Фото: Телеграм @lolitamilyavskaya)

После скандальной «Голой вечеринки» многие концерты Лолиты отменили. Более того, общественники, возмущенные громким мероприятием, призывали запретить артистке выступать на сцене.





Близкий друг певицы, российский дизайнер и кутюрье Игорь Гуляев, впервые рассказал о своем отношении к инциденту.

«Я не понимаю, как можно запрещать человека, у которого кричит душа. Лолита — невероятно талантливый мастер. Помню, как на Новой волне она пела Раневскую в моем образе. Я встал в зале, смотрел на неё и забывал о том, что это моя подруга. Я видел, как она сидела несколько часов в гримерке и готовилась к песне. Кто еще так делает? "Поющие трусы?"» — с иронией высказался Гуляев в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» на «Радио 1».

Георгий Иващенко и Игорь Гуляев (Фото: Радио 1)

«Если мне что-то не нравится, я всегда скажу об этом прямо. Если мне нравится — я отдам 100% своего сердца и души. Я за ту эмоцию, которая есть между людьми».