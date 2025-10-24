«Поющие трусы?»: близкий друг Лолиты сделал заявление об отмене ее концертов после «Голой вечеринки»
Дизайнер Гуляев: Лолита настоящий мастер, ее концерты нельзя отменять
После скандальной «Голой вечеринки» многие концерты Лолиты отменили. Более того, общественники, возмущенные громким мероприятием, призывали запретить артистке выступать на сцене.
Близкий друг певицы, российский дизайнер и кутюрье Игорь Гуляев, впервые рассказал о своем отношении к инциденту.
«Я не понимаю, как можно запрещать человека, у которого кричит душа. Лолита — невероятно талантливый мастер. Помню, как на Новой волне она пела Раневскую в моем образе. Я встал в зале, смотрел на неё и забывал о том, что это моя подруга. Я видел, как она сидела несколько часов в гримерке и готовилась к песне. Кто еще так делает? "Поющие трусы?"» — с иронией высказался Гуляев в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» на «Радио 1».Дизайнер также поделился своим подходом к общению с близкими друзьями.
«Если мне что-то не нравится, я всегда скажу об этом прямо. Если мне нравится — я отдам 100% своего сердца и души. Я за ту эмоцию, которая есть между людьми».По его словам, Лолита для него тот человек, с которым комфортно и молчать, и говорить.