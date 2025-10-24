Виктория Дайнеко готова представлять Россию на «Интервидении-2026»
Певица Виктория Дайнеко заявила «Газете.Ru», что согласна участвовать в «Интервидении-2026», если получит соответствующее приглашение.
Она отметила, что поедет на конкурс при получении приглашения. Артистка также подчеркнула, что Россия достойно провела конкурс в этом году, отметив высокий уровень организации и качество проведения мероприятий.
В сентябре в Москве прошёл музыкальный конкурс «Интервидение». Победителем стал Дык Фук из Вьетнама, который получил хрустальный кубок и 30 миллионов рублей. Россию представлял певец Shaman с композицией Максима Фадеева «Прямо по сердцу», после чего он попросил не оценивать своё выступление.
Следующий конкурс, «Интервидение-2026», планируется провести в Саудовской Аравии.
