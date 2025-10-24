Пьяная Бритни Спирс села за руль, вылетела на встречку и чуть не сбила подругу
Американская поп-звезда Бритни Спирс устроила опасную поездку по встречной полосе после посещения ресторана. Об этом пишет издание StarHit.
По информации очевидцев, артистка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выезжала на встречку, чуть не съехала с трассы и едва не сбила свою спутницу.
Прибыв к собственному особняку, Спирс долго не могла попасть внутрь, вероятно, забыв код от ворот. События сопровождались вниманием папарацци, фиксировавших каждый момент.
По словам источников, резкий срыв певицы может быть связан с недавним выходом мемуаров её бывшего мужа, в которых обсуждаются детали их брака и зависимости Бритни.
Читайте также: