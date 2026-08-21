Как Александр Пташенчук из украинского поселка стал звездой ТНТ, пережил расставание с невестой и нашел себя в кино?
Александр Пташенчук прошел путь от школьной сцены в Якутии до популярных телепроектов, кино и интернет-шоу. Комик получил известность благодаря КВН, стал одним из артистов «Однажды в России» и попробовал себя в актерской профессии. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство Александра Пташенчука и переезд в ЯкутиюАлександр Пташенчук родился 22 августа 1985 года в поселке Веселиново Николаевской области Украины. Вскоре после его рождения семья переехала в Якутию, в город Нерюнгри. Именно там прошли детские и юношеские годы будущего комика. Александр учился в средней школе № 17. Еще в детстве он отличался хорошим чувством юмора, легко находил подход к окружающим и умел рассмешить друзей. Интерес к публичным выступлениям появился у него в школьные годы. В девятом классе Пташенчук впервые вышел на сцену. Этот опыт стал важным этапом в его биографии. Позднее юмор, артистизм и умение работать с залом помогли ему найти свое место в КВН, а затем попасть на телевидение.
Учеба: от электрика-монтажника до института культурыПосле окончания школы Александр не сразу определился с будущей профессией. Перед ним стоял выбор между Новосибирским медицинским университетом и техническим институтом в Нерюнгри. Однако с подачей документов молодой человек затянул и пропустил последний день работы приемной комиссии. Пташенчук решил не терять время и поступил в Алданский политехнический техникум. Там он освоил специальность электрика-монтажника. Артист с юмором рассказывал, что с детства боялся электричества, поэтому такой выбор выглядел для него неожиданным.
Учеба в техникуме заняла три года. После этого Александр отправился в Москву, где поступил на заочное отделение Московского государственного университета сервиса и туризма. Столичная жизнь потребовала от него самостоятельности и активного поиска работы. Параллельно с учебой Александр работал барменом в клубе «ФитнесМания». Этот период помог ему получить жизненный опыт, познакомиться с разными людьми и привыкнуть к ритму большого города. Позднее Пташенчук перевелся в институт культуры и искусств, что оказалось ближе к его творческим интересам.
Первые шаги Александра Пташенчука в КВНЮмористическая карьера Александра началась еще в школе. Ему предложили войти в подростковую команду и подготовить собственное выступление. Участие в игре дало начинающему артисту возможность почувствовать себя увереннее на сцене и развить навыки импровизации.
Регулярные выступления продолжались два года. За это время Пташенчук сумел обратить на себя внимание в юмористической среде. Его заметила Людмила Березовская, руководитель сборной команды Якутии «Дежавю». Для Александра приглашение в этот коллектив означало переход на более серьезный уровень. В КВН он проявил себя не только как актер, способный играть разные роли. Артист показал организаторские качества и умение работать с командами. Такой опыт пригодился ему и за пределами сцены.
Пташенчук работал ведущим и главным редактором Лиги университета культуры. В 2013 году он вошел в состав жюри на Кубке Центрального административного округа. Комик пять раз получал звание «Мистер КВН», что стало заметным признанием его таланта в этой среде.
«Однажды в России»: популярность на телевиденииВ 2014 году Александр Пташенчук получил предложение сниматься в скетч-шоу «Однажды в России». Проект стал одним из главных этапов его профессиональной биографии. На экране артист получил возможность работать в разных жанрах и примерять образы, непохожие друг на друга. Шоу строится на юмористических сценках, узнаваемых жизненных ситуациях и ярких персонажах. Такой формат оказался близок Пташенчуку благодаря его опыту в КВН. Он органично вошел в телевизионную команду и стал постоянным участником проекта.
Работа в «Однажды в России» принесла комику широкую известность. Зрители увидели в нем артиста, который умеет играть характерных героев, поддерживать темп номера и находить точные интонации. Участие в передаче стало для него не разовой работой, а важной частью творческой жизни. Помимо съемок в основном проекте, Александр появлялся в других развлекательных передачах в качестве приглашенной звезды. Он продолжил развивать экранный образ, не ограничивая себя одним направлением. Постепенно КВН-опыт привел его к полноценной актерской работе в кино и сериалах.
Фильмы и сериалы с Александром ПташенчукомАктерская карьера Александра Пташенчука стала логичным продолжением его работы на телевидении. Сценический опыт помог артисту чувствовать себя в кадре уверенно, а юмористическая школа дала понимание характера и поведения персонажей.
В 2018 году Пташенчук снялся в проекте «Я худею». Участие в этой картине стало одним из его заметных появлений в кино. Затем артист приступил к работе над мелодраматической комедией «Триада». В сериале Александр сыграл героя по имени Вовчик. Отсутствие профильного актерского образования не остановило комика. Он продолжил осваивать новую для себя сферу непосредственно на съемочной площадке и использовал накопленный опыт выступлений.
Через два года сериал получил продолжение. Во втором сезоне Вовчик стал больше внимания уделять личной жизни. Развитие героя позволило Пташенчуку показать персонажа с другой стороны и расширить привычное комедийное амплуа. Весной 2022 года состоялась премьера сериала «Модный синдикат», в котором принял участие Александр Пташенчук. Проекты в фильмографии артиста подтверждают, что его интересы не ограничиваются юмористическими скетчами. Комик продолжает сниматься и искать новые творческие задачи.
Личная жизнь Александра ПташенчукаАлександр Пташенчук редко рассказывает о личной жизни. Он не стремится подробно обсуждать романтические отношения в интервью и социальных сетях. Такая закрытость не раз становилась причиной слухов среди поклонников. В какой-то период на страницах артиста в соцсетях начали появляться совместные снимки с певицей Анной Тинс. Она участвовала в музыкальном шоу «Голос». Публикации привлекли внимание аудитории и вызвали разговоры о возможном романе.
Сам Пташенчук говорил, что готов к созданию семьи и хочет детей. При этом он подчеркивал важность серьезного отношения к браку. Артист хотел, чтобы союз оказался единственным на всю жизнь, как у его родителей. В 2021 году Александр подтвердил, что шесть лет встречался с девушкой по имени Анна. Он планировал официально оформить отношения, однако избранница не стала его женой. О дальнейших обстоятельствах комик публично не рассказывал.
Сейчас подробности личной жизни Александра Пташенчука остаются в тени. В социальных сетях он чаще публикует рабочие моменты, кадры со съемок, а еще фотографии и видео с друзьями и коллегами. Артист предпочитает сохранять личное пространство и не делать его частью публичного образа.
Чем Александр Пташенчук занимается сейчасАлександр продолжает участвовать в юмористических проектах на телевидении и интернет-площадках. Вместе с Денисом Дороховым и Айдаром Гараевым он появился в «Плохой хоккейной пресс-конференции». Формат ютьюб-шоу строится на выдуманных спортивных новостях: участники зачитывают их перед камерой и стараются не рассмеяться.
Такой жанр близок Пташенчуку, поскольку требует быстрой реакции, самообладания и умения поддерживать комедийную атмосферу. Работа с коллегами из юмористической индустрии позволяет ему регулярно появляться в новых форматах и сохранять связь с аудиторией. В январе 2025 года комик отправился в заслуженный отпуск. Он побывал на тропических островах и в Таиланде, откуда делился красочными фотографиями и видео. После возвращения в Москву артист продолжил работу над новыми выпусками «Однажды в России».