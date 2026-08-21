21 августа 2026, 13:54

Александр Пташенчук (Фото: Instagram* @ptaha)

Александр Пташенчук прошел путь от школьной сцены в Якутии до популярных телепроектов, кино и интернет-шоу. Комик получил известность благодаря КВН, стал одним из артистов «Однажды в России» и попробовал себя в актерской профессии. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство Александра Пташенчука и переезд в Якутию Учеба: от электрика-монтажника до института культуры Первые шаги Александра Пташенчука в КВН «Однажды в России»: популярность на телевидении Фильмы и сериалы с Александром Пташенчуком Личная жизнь Александра Пташенчука Чем Александр Пташенчук занимается сейчас

Детство Александра Пташенчука и переезд в Якутию

Учеба: от электрика-монтажника до института культуры

Александр Пташенчук (Фото: Instagram* @ptaha)

Первые шаги Александра Пташенчука в КВН

«Однажды в России»: популярность на телевидении

Фильмы и сериалы с Александром Пташенчуком

Александр Пташенчук (Фото: Instagram* @ptaha)

Личная жизнь Александра Пташенчука

Чем Александр Пташенчук занимается сейчас

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