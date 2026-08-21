«По наследству достался талант»: Мария Золотухина высказалась о знаменитых дедушке и бабушке
Внучка Золотухина и Шацкой рассказала, как известная фамилия повлияла на карьеру
28-летняя Мария Золотухина, внучка прославленных артистов Валерия Золотухина и Нины Шацкой, стала одной из главных героинь нового комедийного сериала СТС «Гудовы». В интервью «Леди Mail» актриса откровенно рассказала о семье, театральной династии и отношении к обвинениям в том, что роли ей могли доставаться благодаря знаменитой фамилии.
Мария признаётся, что сама пока не готова утверждать, будто унаследовала талант от дедушки и бабушки.
«Я до сих пор не уверена, что могу сказать: "Мне достался их талант". Это звучало бы так, будто талант передаётся по наследству вместе с фамилией и квартирой», — рассуждает актриса.При этом Золотухина допускает, что от родственников действительно могли передаться определённые качества — темперамент, музыкальность, наблюдательность и тяга к сцене. Но одного происхождения, по её мнению, недостаточно.
По словам Марии, влияние знаменитых родственников она начала по-настоящему осознавать уже во взрослом возрасте. В детстве Валерий Золотухин и Нина Шацкая были для неё просто близкими людьми — дедой Валерой и Ниной, а не народными артистами.
Позже актриса начала смотреть их работы, больше узнавать об их театральной жизни и понимать, частью какой огромной истории стала её семья.
Отдельно Мария высказалась о стереотипе, что детям и внукам известных артистов якобы проще получать роли.
«Известная фамилия действительно привлекает внимание, и было бы нечестно с моей стороны делать вид, что она совсем ни на что не влияет», — призналась она.При этом сама Золотухина говорит, что на учёбе не чувствовала к себе особого отношения из-за фамилии. Напротив, ей постоянно казалось, что она должна доказать своё право находиться в профессии. В «Сатирикон» актрису пригласили после дипломной работы, а режиссёр Сергей Урсуляк заметил её именно в спектакле.
Сегодня Мария относится к разговорам о «блате» гораздо спокойнее. Она признаётся, что раньше подобные подозрения её сильно задевали и хотелось объяснять окружающим, насколько сложно ей было поступать и учиться. Теперь актриса считает, что спорить словами бессмысленно.
«Если я плохо играю, никакая история о моих усилиях меня не оправдает. Если хорошо — со временем зритель это увидит. Поэтому остаётся только работать», — заключила Мария.