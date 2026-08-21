«По наследству достался талант»: Мария Золотухина высказалась о знаменитых дедушке и бабушке

21 августа 2026, 12:34

Внучка Золотухина и Шацкой рассказала, как известная фамилия повлияла на карьеру

Мария Золотухина (Фото: Instagram* / @masha_etl)

28-летняя Мария Золотухина, внучка прославленных артистов Валерия Золотухина и Нины Шацкой, стала одной из главных героинь нового комедийного сериала СТС «Гудовы». В интервью «Леди Mail» актриса откровенно рассказала о семье, театральной династии и отношении к обвинениям в том, что роли ей могли доставаться благодаря знаменитой фамилии.





Мария признаётся, что сама пока не готова утверждать, будто унаследовала талант от дедушки и бабушки.





«Я до сих пор не уверена, что могу сказать: "Мне достался их талант". Это звучало бы так, будто талант передаётся по наследству вместе с фамилией и квартирой», — рассуждает актриса.

«Известная фамилия действительно привлекает внимание, и было бы нечестно с моей стороны делать вид, что она совсем ни на что не влияет», — призналась она.

«Если я плохо играю, никакая история о моих усилиях меня не оправдает. Если хорошо — со временем зритель это увидит. Поэтому остаётся только работать», — заключила Мария.