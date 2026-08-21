Российские блогеры массово попадают под суд из-за долгов по рекламе

21 августа 2026, 12:02

Роскомнадзор подал иски к Карине Нигай, Диларе Зинатуллиной и Дине Саевой

Дилара Зинатуллина (Фото: Instagram* / @influesii)

Роскомнадзор продолжает взыскивать с блогеров обязательные отчисления от рекламных доходов. По данным SHOT, с начала лета под судебные иски попали сразу несколько известных инфлюенсеров.