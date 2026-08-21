Российские блогеры массово попадают под суд из-за долгов по рекламе
Роскомнадзор продолжает взыскивать с блогеров обязательные отчисления от рекламных доходов. По данным SHOT, с начала лета под судебные иски попали сразу несколько известных инфлюенсеров.
Самый крупный долг в этом списке оказался у Дилары — с неё требуют 104 тысячи рублей. На втором месте Дина Саева (настоящее имя — Мадина Исроилова), задолженность которой составляет 99 тысяч рублей.
Ева Коктыш, которая активно показывает в соцсетях роскошную жизнь, должна перечислить около 45 тысяч рублей. Замыкает список фэшн-блогер Карина Нигай — с неё Роскомнадзор пытается взыскать 13 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что аналогичные претензии возникли к экс-солистке «Фабрики» Саше Савельевой и актрисе Виктории Исаковой.
Всех блогеров объединяет одно — с 1 апреля 2025 года действует закон, согласно которому за размещение рекламы необходимо перечислять в бюджет 3% от рекламного дохода. Судя по количеству исков, некоторые инфлюенсеры либо не успели разобраться в новых правилах, либо решили, что налоговая до них не доберётся.
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