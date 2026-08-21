Певица Анастасия Стоцкая может потерять голос
Певица Анастасия Стоцкая может потерять голос из-за болей в миндалинах. Об этом пишет Mash.
Звезда мюзиклов обратилась за медицинской помощью из-за мигрени и жжения в горле. Во время осмотра врачи выявили ещё одно осложнение — значительное увеличение миндалин.
Из-за воспалённых гланд Стоцкая испытывала серьёзные затруднения при глотании и речи. Благодаря своевременному вмешательству медиков, артистка смогла полностью восстановиться.
В настоящее время здоровье исполнительницы в норме. Однако при дальнейшем развитии заболевания у неё могут возникнуть серьёзные проблемы с голосом. В беседе с журналистами Анастасия отметила, что чувствует себя хорошо.
Читайте также: