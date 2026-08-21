21 августа 2026, 10:32

Mash: Певица Анастасия Стоцкая может потерять голос из-за болей в миндалинах

Анастасия Стоцкая (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Анастасия Стоцкая может потерять голос из-за болей в миндалинах. Об этом пишет Mash.