«Как бог решит»: блогер Любятинка впервые рассказала о страшном диагнозе возлюбленного

20 ноября 2025, 15:54

Блогер Любятинка впервые призналась, что её партнёр борется с онкологией

Любятинка (фото: Радио 1)

Блогер Любятинка впервые откровенно рассказала о страшной болезни, с которой столкнулся её молодой человек.





Ведущий подкаста «Переговорка» на «Радио 1» Гера Иващенко отметил, что Любятинка в последнее время очень часто намекает в соцсетях на проблемы в отношениях. На протяжении всей беседы она говорила только хорошее о своём возлюбленном Игоре, однако чувствуется, что у пары что-то не так.



«Эта проблема, на которую я намекаю, она не для того, чтобы из меня выуживали, а для того, чтобы объяснить свою поведенческую линию. Например, я иногда могу уйти и погрузиться в печаль. Это не касается отношений, речь про здоровье Игоря. Мы об этом договорились не вещать на широкую публику. Это серьёзная проблема, неприятная болезнь, которую мы все боимся и о которой мы думаем, что нас это не коснётся», – призналась Любятинка.

«Я не готова погружаться в эту тему. Сейчас всё на этапе лечения, и очень позитивно всё развивается. Но сам факт и сам период, который нас очень сильно прижимает к земле, в этом его сложность. Как бог решит, так и произойдёт. Нам, конечно, очень хочется держаться на позитиве, делать музыку, работать и не видеть жалостливых глаз. Когда это закончится, я смогу рассказать. Но пока не стоит распространяться, это очень интимный момент», – отметила звезда соцсетей.

«Когда ты строишь планы, ты не собираешься умирать», – добавила Любятинка.