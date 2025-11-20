«Мне до сих пор стыдно»: блогер Любятинка откровенно рассказала о бывшем и изменах

20 ноября 2025, 13:01

Блогер Любятинка призналась, что стыдится отношений с Романом Штайном

Гера Иващенко и Любятинка (фото: Радио 1)

Популярная блогер Любятинка откровенно рассказала о своём бывшем и раскрыла, кто же на самом деле виноват в изменах.





В подкасте Геры Иващенко «Переговорка» на «Радио 1» звезда соцсетей вспомнила о своём бывшем партнёре Романе Штайне, с которым она встречалась с 2021 по 2023 год. Любятинка призналась, что стыдится этого периода.







«Бытует мнение, что не нужно стыдиться каких-то этапов своей жизни, все делают ошибки, это часть тебя. Но мне так стыдно, что я с таким человеком была. Мне стыдно, что кто-то знает, что это мой бывший», – призналась Любятинка.

«Девчат, как бы вам там мужчины не внушали, что вы виноваты в измене, – не виноваты. Кем бы вы ни были, изменяют всем, и Анджелине Джоли. Дело в мужчинах, которые изменяют Ротаковски и Алсу. Значит они не достигли достаточного уровня развития, чтобы понять, какая с ними женщина. Расстанься сначала, потом с кем угодно спи. Надоели отношения, не уважает она тебя, так и скажи: «Дорогая, ты меня не уважаешь, мы расстаёмся» и иди хоть в эту же секунду с кем-то спи. То же касается мужчин, женщины тоже есть неверные, и я тоже, не достигнув определённой эмоциональной зрелости, как-то грешила, но это продолжалось не долго», – отметила блогер.