14 июля 2026, 14:40

Дмитрий Матвеев (Фото: Instagram* @d.matveev366)

Дмитрий Матвеев родился 15 июля 1997 года в Тольятти. С ранних лет он пробовал себя в разных занятиях. В подростковом возрасте Дмитрий увлекался боксом, но позже оставил спорт. Его главными интересами стали татуировки и музыка. Подробнее о нём — в материале «Радио 1».





Содержание Музыкальная карьера Открытие сверхъестественных способностей Участие в «Битве экстрасенсов» Скандалы и победа Личная жизнь и отношения с Астрид Возвращение в Россию и дальнейшая карьера

Музыкальная карьера

Открытие сверхъестественных способностей

Дмитрий Матвеев (Фото: Instagram* @d.matveev366)

Участие в «Битве экстрасенсов»

Скандалы и победа

Дмитрий Матвеев (Фото: Instagram* @d.matveev366)

Личная жизнь и отношения с Астрид

Возвращение в Россию и дальнейшая карьера