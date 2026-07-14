Как Дмитрий Матвеев прославился в «Битве экстрасенсов», уехал в Китай, развёлся, вернулся в Россию и чем занят в 29 лет?
Дмитрий Матвеев родился 15 июля 1997 года в Тольятти. С ранних лет он пробовал себя в разных занятиях. В подростковом возрасте Дмитрий увлекался боксом, но позже оставил спорт. Его главными интересами стали татуировки и музыка. Подробнее о нём — в материале «Радио 1».
Музыкальная карьераМатвеев известен не только как экстрасенс, но и как музыкант. Он выступает под псевдонимом «366» и записал два альбома. Особую популярность ему принесла ранняя композиция с тем же названием. В треке звучат депрессивные мотивы. Дмитрий объясняет их личными переживаниями, через которые прошёл в молодости.
Открытие сверхъестественных способностейДмитрий Матвеев обнаружил экстрасенсорный дар ещё в юности. Он изучал рукописи прадедушки, и они пробудили в нём необычные способности. Молодой человек начал слышать голоса. После этого Дмитрий стал развивать свой талант.
Участие в «Битве экстрасенсов»Матвеев стал одним из самых молодых участников шоу «Битва экстрасенсов». Его способности сразу заинтересовали зрителей. Дмитрий уверенно справлялся с испытаниями, в том числе с заданиями за ширмой и у багажника. Эти эпизоды активно обсуждали в сети.
С ведущим Сергеем Сафроновым у экстрасенса складывались непростые отношения. Сафронов сомневался в таланте Дмитрия, поэтому их диалоги усиливали напряжение и интерес к программе.
Скандалы и победаНесмотря на успехи в шоу, имя Матвеева оказалось в черном конверте в предпоследнем выпуске, однако он смог остаться в проекте благодаря успешному прохождению дополнительного испытания. После победы многие зрители сомневались в справедливости его успеха, предполагая, что ему помогли связи с другой участницей — Астрид.
Личная жизнь и отношения с АстридОтношения Дмитрия и Астрид развивались вопреки языковому барьеру. Чжофань Ли, настоящее имя Астрид, не говорила по-русски, поэтому влюблённые общались на английском. Они считали, что телепатия помогает им чувствовать друг друга без слов.
Поклонники сомневались в искренности романа. Однако пара переехала в Китай и сыграла свадьбу. Их союз просуществовал три года, а затем супруги расстались из-за различий в характерах.