14-летняя фанатка Егора Крида с инвалидностью пострадала на его концерте в Москве
14-летняя школьница с инвалидностью пострадала в давке на концерте Егора Крида в «Лужниках». Мать несовершеннолетней поклонницы певца обратилась в редакцию SHOT.
По её словам, инцидент произошёл в субботу в фан-зоне спортивного комплекса. В какой-то момент толпа начала сжиматься, и девочка, у которой парализована одна рука, оказалась в эпицентре давки.
Вытащить её из толпы смог охранник — он буквально вырвал подростка из замеса и на руках донёс до медиков. Врачи осмотрели школьницу на месте и не нашли серьёзных повреждений, после чего волонтёры проводили её к матери, ожидавшей за ограждением площадки.
Однако, как рассказала женщина, уже после концерта дочь стала жаловаться на сильные боли в спине и руке. Ребёнок находится в подавленном состоянии, отказывается от госпитализации и практически не принимает пищу.
Мать пострадавшей намерена требовать проверки в отношении организаторов мероприятия. Она считает, что безопасность зрителей в фан-зоне не обеспечили должным образом.
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