14-летняя фанатка Егора Крида с инвалидностью пострадала на его концерте в Москве

14 июля 2026, 12:45

SHOT: Поклонница Егора Крида с инвалидностью пострадала в давке на его концерте

Егор Крид (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

14-летняя школьница с инвалидностью пострадала в давке на концерте Егора Крида в «Лужниках». Мать несовершеннолетней поклонницы певца обратилась в редакцию SHOT.