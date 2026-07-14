Отец Тиммы Райтис заявил, что Седокова придумала историю с насилием из-за суда
Отец покойного баскетболиста Райтис Тимма заявил, что не понимает, куда со счетов его сына исчезли деньги незадолго до смерти. Родственники спортсмена намерены добиваться разъяснений через суд.
По словам родственника, Янис имел статус официального миллионера, однако на момент смерти на его банковских счетах почти не осталось средств. Отец спортсмена в беседе с 5-tv.ru назвал ситуацию странной и заявил, что хочет выяснить, кто и на каких основаниях распорядился деньгами. Родные баскетболиста решила обратиться в суд как раз, чтобы разобраться в ситуации с наследством.
Семья Яниса Тиммы спорят с его бывшей женой, певицей Анной Седоковой, из-за имущества спортсмена. Они считают, что часть наследства должна достаться Кристиану — сыну баскетболиста от первого брака. По неофициальной информации, предметом спора стали несколько московских квартир. Истцы утверждают, что Тимма приобрел эту недвижимость, а средства после продажи объектов, согласно брачному договору, остались у Седоковой.
Латвийский баскетболист Янис Тимма ушел из жизни в декабре 2024 года. Второго июля ему могло бы исполниться 34 года. В России его знали по выступлениям за «Зенит», «Химки» и казанский УНИКС. Трагедия произошла через неделю после развода с певицей Анной Седоковой. Многие связывают случившееся с тяжелым личным кризисом. В последние месяцы спортсмен также сталкивался с денежными трудностями.
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