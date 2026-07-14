Отец Тиммы Райтис заявил, что Седокова придумала историю с насилием из-за суда

14 июля 2026, 09:06

Янис Тимма (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Отец покойного баскетболиста Райтис Тимма заявил, что не понимает, куда со счетов его сына исчезли деньги незадолго до смерти. Родственники спортсмена намерены добиваться разъяснений через суд.