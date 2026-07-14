Любовь Аксенова раскрыла, на что пошла ради роли в сериале «Холод»
Любовь Аксенова заявила, что довела себя до истощения ради роли в сериале «Холод»
Актриса Любовь Аксенова рассказала, что для съемок в сериале «Холод» она довела себя до состояния полного обезвоживания. Премьера криминальной драмы состоится 16 июля в онлайн-кинотеатре Start.
По словам Аксеновой, которые приводит Национальная служба новостей, она начала худеть с августа, а съемки ленты стартовали в январе. Для этого актриса постепенно снижала калорийность рациона и много тренировалась. На момент начала работы над картиной она весила всего 48 килограммов.
«Нужно было сделать все, чтобы у моей героини был вид, как у человека на сухом голодании. <…> Я ела супермало, иногда 400-800 калорий», - рассказала артистка.Вместе с режиссером Алексеем Казаковым они решили добиться такого эффекта без использования графики. Самым сложным, по признанию Аксеновой, стала игра в состоянии истощения. Ей разрешали пить только кофе, что вызывало тремор, сердцебиение, головокружение и потемнение в глазах.
Другим серьезным испытанием стали съемки в длинном искусственном тоннеле из пенопласта, внутри которого была земля. Актриса отметила, что она любит эксперименты, и в связи с этим «адаптация прошла быстро».