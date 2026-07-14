Любовь Аксенова раскрыла, на что пошла ради роли в сериале «Холод»

14 июля 2026, 13:03

Любовь Аксенова заявила, что довела себя до истощения ради роли в сериале «Холод»

Любовь Аксенова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Любовь Аксенова рассказала, что для съемок в сериале «Холод» она довела себя до состояния полного обезвоживания. Премьера криминальной драмы состоится 16 июля в онлайн-кинотеатре Start.





По словам Аксеновой, которые приводит Национальная служба новостей, она начала худеть с августа, а съемки ленты стартовали в январе. Для этого актриса постепенно снижала калорийность рациона и много тренировалась. На момент начала работы над картиной она весила всего 48 килограммов.

«Нужно было сделать все, чтобы у моей героини был вид, как у человека на сухом голодании. <…> Я ела супермало, иногда 400-800 калорий», - рассказала артистка.