Как Гуф прошёл путь от конфликтов и распада Centr, хита «Ice Baby», психбольниц и громких романов до дела о драке и нового альбома с Бастой?
Рэпер Гуф, настоящее имя которого Алексей Долматов, 23 сентября отмечает день рождения. За четверть века на сцене артист прошел путь от первых записей и группы Centr до сольных проектов, громких романов, судебных разбирательств и нового совместного альбома с Бастой. Его творчество давно стало частью истории российского хип-хопа, а личная жизнь регулярно привлекает внимание публики. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство Гуфа и жизнь в КитаеАлексей Долматов родился 23 сентября 1979 года в Москве. Отец ушел из семьи, когда мальчику исполнилось три года. Позднее в жизни будущего артиста появился отчим, которого он считал настоящим отцом. Значимую роль в воспитании Алексея сыграла бабушка. Поклонники знают ее под именем Ориджинал Ба. Музыкант посвятил ей композиции «Сплетни» и Original Ба. Именно бабушка познакомила внука с хип-хоп-культурой. В подростковом возрасте Долматов вместе с семьей переехал в Китай. Там он прожил семь лет, выучил китайский язык и окончил Институт иностранных языков в Шэньяне, получив специальность лингвиста. После возвращения в Россию в 1998 году он продолжил образование на экономическом факультете.
Первые треки и создание группы CentrИнтерес к музыке появился у Долматова еще во время жизни в Китае. В 19 лет он записал дебютный трек «Китайская стена». Композиция звучала на радио «2000». В 2000 году рэпер начал выступать в дуэте Rolexx, который создал вместе с другом Романом. До 2006 года артист использовал сценическое имя Guf aka Rolexx. Его раннюю карьеру прервали проблемы с наркотиками. Настоящий успех пришел к музыканту после создания группы Centr в 2004 году. Коллектив быстро завоевал популярность и стал одним из символов российского рэпа нулевых. Однако в 2009 году участники прекратили совместную работу из-за конфликтов. Позднее Гуф говорил, что на отношения внутри команды повлияли его амбиции и «звездная болезнь».
Воссоединение Centr и второй распадВ 2014 году Centr ненадолго вернулся с клипом «Виражи». В финальной сцене видео вместо Гуфа появился двойник. Сам музыкант не участвовал в этих съемках. В 2016 году коллектив выпустил альбом «Система». После релиза группа вновь распалась. Несмотря на недолгую историю воссоединения, Centr сохранил статус одного из важнейших проектов в российском хип-хопе.
Сольная карьера и альбом с БастойПосле первого распада Centr Гуф продолжил сольную карьеру и основал лейбл ZM Nation. Важной страницей в его дискографии стало сотрудничество с Бастой. В 2010 году рэперы выпустили совместный альбом «Баста/Гуф», а их концерты собирали большие залы. 17 апреля 2026 года артисты представили второй общий релиз — «Баста/Гуф 2026». Он вышел спустя 15 лет после первой пластинки. Василий Вакуленко рассказывал, что музыканты намеренно записывали материал в эстетике 2010 года. Альбом получил ностальгическую концепцию и отсылки к эпохе раннего успеха исполнителей. Летом 2026 года Гуф вступил в партию «Новые люди». Торжественная церемония состоялась 1 июля в Москве.
Почему появился мем «Гуф умер»В 2011 году в интернете активно распространялись слухи о смерти Гуфа. Со временем фраза «Гуф умер» стала мемом, который пользователи до сих пор оставляют под публикациями о рэпере.
Существуют две версии появления этой шутки. По одной из них, в сети появилась ложная информация о том, что Гуф, Баста и дизайнер Артемий Лебедев якобы погибли во время теракта в аэропорту Домодедово. По другой версии, фейк распространяли мошенники, чтобы получить личные данные пользователей.
Айза, Кети Топурия и Юлия Королева: личная жизнь рэпераЛичная жизнь Гуфа не раз становилась темой для обсуждений. В 2005 году он познакомился с Айзой Вагаповой на горнолыжном курорте. Через три года пара поженилась. В 2010 году у супругов родился сын Сами. Отношения с Айзой вдохновили Гуфа на один из самых известных треков — «Ice Baby». Брак распался через пять лет. Причинами разрыва в публичном пространстве называли измены музыканта и его проблемы с наркотиками. После развода артист около трех лет встречался с солисткой A’Studio Кети Топурией. Их роман закончился расставанием. В 2019 году Гуф начал отношения с танцовщицей Юлией Королевой. В 2021 году они поженились, а в мае 2022 года у пары родилась дочь Тина. Летом 2023 года Юлия подала на развод. В октябре того же года супруги официально расстались.
Отношения Гуфа и Разият СалаховойЗимой 2023 года папарацци заметили рэпера в Таиланде в компании девушки. Позднее журналисты установили, что его спутницей стала Разият Салахова из Санкт-Петербурга. Она почти на 20 лет младше музыканта. Осенью следующего года Гуф сделал Салаховой предложение прямо во время концерта. Девушка ответила согласием. В августе 2025 года Разият рассказала подписчикам о расставании с артистом, а сам Гуф подтвердил эту информацию. Зимой 2026 года Салахова сообщила о возобновлении романа. Однако в августе она вновь заявила о разрыве.
Что Гуф рассказывал о зависимости и состоянии здоровьяРэпер не скрывал, что впервые попробовал наркотики в юности. Он называл этот период переломным в своей жизни. У Гуфа есть альтер-эго по имени Алик. По словам артиста, такое состояние могло проявляться не только под воздействием веществ или во время отмены, но и после длительной бессонницы.
В интервью на канале «Осторожно, Собчак» Долматов рассказывал о проблемах с психическим здоровьем. Он говорил, что проходил лечение в психиатрических учреждениях не менее восьми раз. Эти заявления сам музыкант связывал с эмоциональными срывами и неадекватным поведением в отдельные периоды жизни.