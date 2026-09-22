22 сентября 2026, 14:13

Guf (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Рэпер Гуф, настоящее имя которого Алексей Долматов, 23 сентября отмечает день рождения. За четверть века на сцене артист прошел путь от первых записей и группы Centr до сольных проектов, громких романов, судебных разбирательств и нового совместного альбома с Бастой. Его творчество давно стало частью истории российского хип-хопа, а личная жизнь регулярно привлекает внимание публики. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство Гуфа и жизнь в Китае Первые треки и создание группы Centr Воссоединение Centr и второй распад Сольная карьера и альбом с Бастой Почему появился мем «Гуф умер» Айза, Кети Топурия и Юлия Королева: личная жизнь рэпера Отношения Гуфа и Разият Салаховой Что Гуф рассказывал о зависимости и состоянии здоровья Роли в кино и озвучка мультфильма Дело о драке в Наро-Фоминском округе Гуф сегодня

Детство Гуфа и жизнь в Китае

Первые треки и создание группы Centr

Guf (Фото: РИА Новости/Антон Волков)

Воссоединение Centr и второй распад

Сольная карьера и альбом с Бастой

Почему появился мем «Гуф умер»

Айза, Кети Топурия и Юлия Королева: личная жизнь рэпера

Отношения Гуфа и Разият Салаховой

Что Гуф рассказывал о зависимости и состоянии здоровья

Роли в кино и озвучка мультфильма

Guf (Фото: РИА Новости/Антон Волков)

Дело о драке в Наро-Фоминском округе

Гуф сегодня