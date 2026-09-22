«Хочется ему угодить»: Нюша расплакалась во время разговора об отце
Нюша призналась, что всю жизнь пыталась соответствовать ожиданиям отца
Нюша не смогла сдержать слез во время психологической сессии в шоу «Фобия». Певице предложили рассказать о чувствах, которые она испытывает при встрече с отцом Владимиром Шурочкиным — человеком, который в прошлом также был её продюсером.
Разговор оказался для артистки очень эмоциональным. Нюша призналась, что долгие годы старалась заслужить одобрение отца и соответствовать его ожиданиям. По её словам, рядом с ним у неё до сих пор возникает желание быть идеальной и сделать всё так, чтобы он остался доволен.
«Мне всегда хочется ему угодить... Надо быть какой-то идеальной», — призналась певица.Нюша отметила, что её чувства к отцу сложно описать однозначно. В них одновременно есть любовь и другие переживания, с которыми ей непросто разобраться.
По словам артистки, отец с детства возлагал на неё определённые ожидания, которым она старалась соответствовать. Постепенно стремление быть такой, какой её хотят видеть окружающие, стало заставлять Нюшу забывать о собственных желаниях и настоящих чувствах.
Певица призналась, что в какой-то момент поняла: в попытках соответствовать чужому представлению об идеале она начала терять саму себя. Именно эта тема стала для неё особенно болезненной во время психологической сессии.