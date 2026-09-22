«Хочется ему угодить»: Нюша расплакалась во время разговора об отце

22 сентября 2026, 12:14

Нюша призналась, что всю жизнь пыталась соответствовать ожиданиям отца

Нюша (Фото: Instagram* / @nyusha_nyusha)

Нюша не смогла сдержать слез во время психологической сессии в шоу «Фобия». Певице предложили рассказать о чувствах, которые она испытывает при встрече с отцом Владимиром Шурочкиным — человеком, который в прошлом также был её продюсером.





Разговор оказался для артистки очень эмоциональным. Нюша призналась, что долгие годы старалась заслужить одобрение отца и соответствовать его ожиданиям. По её словам, рядом с ним у неё до сих пор возникает желание быть идеальной и сделать всё так, чтобы он остался доволен.





«Мне всегда хочется ему угодить... Надо быть какой-то идеальной», — призналась певица.