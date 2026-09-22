Яна Рудковская задолжала ФНС более 60 тысяч рублей

22 сентября 2026, 12:43

Компания Яны Рудковской накопила 67 тысяч рублей долга по налогам

Яна Рудковская (Фото: Instagram* / @rudkovskayaofficial)

С 1 июля Яна Рудковская владеет 100% долей ООО «Лебединое озеро» — петербургской компании, работающей в сфере исполнительских искусств. Организация существует с 2018 года, однако заметными финансовыми результатами в последние годы похвастаться не может. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».