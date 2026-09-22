Яна Рудковская задолжала ФНС более 60 тысяч рублей
С 1 июля Яна Рудковская владеет 100% долей ООО «Лебединое озеро» — петербургской компании, работающей в сфере исполнительских искусств. Организация существует с 2018 года, однако заметными финансовыми результатами в последние годы похвастаться не может. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Судя по открытым данным, выручка компании остается минимальной или практически отсутствует. При этом сейчас за ООО числится задолженность перед налоговой в размере 67 тысяч рублей.
Таким образом, продюсер стала полной владелицей компании на фоне достаточно скромных финансовых показателей её бизнеса. При этом сама сумма налоговой задолженности относительно небольшая, а информация о причинах её возникновения и сроках погашения не раскрывается.
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