Волочкова не выдержала трека Галич и ушла с танцпола
Анастасии Волочковой не понравилась песня блогера Иды Галич
Анастасия Волочкова оказалась недовольна музыкальным выбором на вечеринке. В разгар мероприятия заиграла нашумевшая песня Иды Галич и группы Police in Paris «Бизи», однако балерина явно не оценила композицию и попросила диджея поставить что-нибудь другое. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Музыкант менять трек не стал, несмотря на просьбы Волочковой. В итоге балерина решила не спорить и просто развернулась и покинула танцпол.
Сама Ида Галич отреагировала на ситуацию спокойно и без обиды. Певица предположила, что Волочкова, возможно, просто хотела услышать другую музыку.
«Может, человек хотел Успенскую? Ноль процентов осуждения», — с иронией отметила Ида.Правда, долго расстраиваться из-за нелюбимой песни Волочковой не пришлось. Вскоре балерина нашла себе другое развлечение — переключилась с музыки на общение с диджеем, а затем и вовсе устроила с ним романтическую сцену с поцелуями.