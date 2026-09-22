Волочкова не выдержала трека Галич и ушла с танцпола

22 сентября 2026, 11:47

Анастасии Волочковой не понравилась песня блогера Иды Галич

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Анастасия Волочкова оказалась недовольна музыкальным выбором на вечеринке. В разгар мероприятия заиграла нашумевшая песня Иды Галич и группы Police in Paris «Бизи», однако балерина явно не оценила композицию и попросила диджея поставить что-нибудь другое. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Музыкант менять трек не стал, несмотря на просьбы Волочковой. В итоге балерина решила не спорить и просто развернулась и покинула танцпол.



Сама Ида Галич отреагировала на ситуацию спокойно и без обиды. Певица предположила, что Волочкова, возможно, просто хотела услышать другую музыку.





«Может, человек хотел Успенскую? Ноль процентов осуждения», — с иронией отметила Ида.